Προειδοποίηση Αραγτσί στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν

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Νέα προειδοποίηση προς την Κύπρο και τη Βουλγαρία απηύθυνε η Τεχεράνη μέσω του υπουργού Εξωτερικών της, Αμπάς Αραγτσί, καλώντας τις δύο χώρες να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός τους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η παρέμβαση έρχεται ενώ η ιρανική ρητορική εντείνεται απέναντι σε κράτη που φιλοξενούν ή διευκολύνουν αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Αραγτσί επισήμανε ότι οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κυπριακό έδαφος δεν θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η Κύπρος διαθέτει δύο κυρίαρχες βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, ανάμεσά τους και τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά η συγκεκριμένη βάση είχε δεχθεί επίθεση από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, λίγες ημέρες μετά τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα που σηματοδότησαν την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το μήνυμα της Τεχεράνης στη Βουλγαρία

Ανάλογο μήνυμα μετέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών και στη Βουλγάρα ομόλογό του, Βελισλάβα Πέτροβα-Τσάμοβα. Κατά τη συνομιλία τους, ζήτησε από τη Σόφια να αναθεωρήσει την απόφασή της να επιτρέψει την προσωρινή ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Μπέζμερ.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η αποδοχή του αμερικανικού αιτήματος για τη στάθμευση αεροσκαφών που θα υποστηρίζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις συνιστά διευκόλυνση επιθετικών ενεργειών κατά του Ιράν, εκτιμώντας παράλληλα ότι μια τέτοια επιλογή δεν συνάδει με τις παραδοσιακά φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι κράτη τα οποία επιτρέπουν τη χρήση του εδάφους τους για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με συνέπειες.

Η απόφαση του βουλγαρικού κοινοβουλίου

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Βουλή της Βουλγαρίας ενέκρινε την προσωρινή ανάπτυξη έως οκτώ αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού KC-135, καθώς και έως 250 στελεχών προσωπικού, στην αεροπορική βάση Μπέζμερ, παρά τις αντιδράσεις που είχε εκφράσει η Τεχεράνη.

Από την πλευρά της, η βουλγαρική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι στη βάση δεν θα εγκατασταθούν επιθετικά οπλικά συστήματα και ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνεπάγεται συμμετοχή της χώρας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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