Η Ρωσία φέρεται να χρησιμοποίησε για πρώτη φορά φέτος βορειοκορεατικό πύραυλο

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Στη φερόμενη ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας και η οποία προκάλεσε τον θάνατο μιας ολόκληρης οικογένειας στην ουκρανική πόλη Κριβίχ Ριχ, πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε βορειοκορεάτικος πύραυλος, ανέφεραν δύο πηγές. Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση χρήσης ενός τέτοιου όπλου στον πόλεμο εδω και σχεδόν ένα χρόνο.

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει στο παρελθόν πυραύλους της Βόρειας Κορέας εναντίον ουκρανικών στόχων, αλλά η χρήση τους μετά από ένα μακρύ διάστημα υποδηλώνει την ύπαρξη νέου αποθέματος όπλων, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Μόσχα, καθώς εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της γειτονικής της χώρας, πρόσθεσε μία από τις πηγές.

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε «στενή επαφή» με τη Βαρσοβία μετά την πτώση ενός ρωσικού πυραύλου στην Πολωνία

Εντωμεταξύ, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε «στενή επαφή» με τις πολωνικές αρχές, μετά την πτώση ενός ρωσικού πυραύλου στην Πολωνία, ο οποίος όπως θεωρούν το ΝΑΤΟ και η Βαρσοβία εκτοξεύθηκε στο πλαίσιο των μαζικών επιθέσεων που διεξάγονται εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας. Η συμμαχία υποσχέθηκε επίσης να «συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους του ΝΑΤΟ», διευκρίνισε ο Μάρτιν Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη.

«Σε απάντηση στον ρωσικό πύραυλο άγνωστου ακόμη τύπου, ο οποίος εισέβαλε στον πολωνικό εναέριο χώρο πριν συντριβεί στο πολωνικό έδαφος -και οποίος υπήρξε ένας από τους πολλούς πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας- το ΝΑΤΟ και η Πολωνία ενεργοποίησαν τα συστήματα αεροπορικής και χερσαίας άμυνάς τους», τόνισε ο εκπρόσωπος της συμμαχίας.

«Δύο μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, πολωνικά F-16, ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus A330 της πολυεθνικής μονάδας μεταφορικών μέσων ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ, ένα πολωνικό Saab 340 προηγμένης εναέριας ανίχνευσης και ένα πολωνικό ελικόπτερο Mi-24 τέθηκαν σε ετοιμότητα και αναπτύχθηκαν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το ΝΑΤΟ καταγγέλλει «παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου», ενώ ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Αλέξις Γκρινκέβιτς συναντήθηκε σήμερα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων. .

Σύμφωνα με την πολωνική αστυνομία, η πτώση του πυραύλου δεν προκάλεσε τραυματισμούς, αλλά δημιούργησε έναν κρατήρα διαμέτρου δέκα μέτρων και βάθους πέντε μέτρων, εκτοξεύοντας θραύσματα σε ακτίνα 200 μέτρων γύρω από το σημείο πρόσκρουσης.

Μια ισχυρή έκρηξη ξύπνησε τους κατοίκους της περιοχής Τάρναβα-Κολόνια, που βρίσκεται στην περιφέρεια του Λούμπλιν (ανατολικά), λίγο πριν τις 05:00 το πρωί ώρα Ελλάδος , κάνοντας τα παράθυρα των σπιτιών τους να τρέμουν.

Ο τόπος πρόσκρουσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα και την περιοχή του Λβιβ, η οποία αποτελεί στόχο ρωσικών επιθέσεων την ίδια στιγμή.

Η Βαρσοβία κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ευθύνεται για το περιστατικό. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι ο πύραυλος ήταν πιθανότατα ένας ρωσικός Kh-101.

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