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30.07.2026 13:16

Στους 34 οι νεκροί από τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Αντιμέτωποι με τον καύσωνα οι πολίτες, χωρίς ρεύμα και νερό χιλιάδες νοικοκυριά

30.07.2026 13:16
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Ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού που έπληξε προχθές, Τρίτη, τη νοτιοανατολική Ιαπωνία αυξήθηκε σε 34 νεκρούς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, με χιλιάδες κατοίκους να έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν την αποπνικτική ζέστη.

Το γραφείο διαχείρισης καταστροφών στη διοικητική περιφέρεια Κουμαμότο, όπου σημειώθηκε ο σεισμός, δήλωσε ότι ανασύρθηκαν επτά ακόμα πτώματα από τα χαλάσματα εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, που καταστράφηκε από έκρηξη ύστερα από τον σεισμό.

Οκτώ θάνατοι επιβεβαιώθηκαν επίσης στο εργοστάσιο Nippon Paper στην πόλη Γιατσουσίρο, τμήμα του οποίου κατέρρευσε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πέντε άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών που σημειώθηκε την Τρίτη προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο νησί Κιούσου. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Το εμπορικό κέντρο Aeon είχε εκκενωθεί μετά τον σεισμό, αλλά περίπου 50 λεπτά αργότερα, το κτίριο καταστράφηκε από τεράστια έκρηξη ενώ ακόμα στο εσωτερικό βρισκόταν άγνωστος αριθμός εργαζομένων.

Σε οπτικό υλικό από το εσωτερικό του διακρίνονται διασώστες με πορτοκαλί στολές και λευκά κράνη να κινούνται με προσοχή μέσα στο κτίριο, ανάμεσα σε ατσάλινα ελάσματα του οπλισμού του σκυροδέματος, καλώδια που κρέμονται και διαλυμένες οροφές.

Οι διασώστες έσωσαν επίσης 25 ζώα από ένα «καφέ για γάτες» που βρισκόταν στο ίδιο συγκρότημα, μια είδηση που έγινε δεκτή με ανακούφιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χωρίς ρεύμα και νερό χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω καύσωνα

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα ή με πόσιμο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φθάσουν στους 38°C το σαββατοκύριακο στην περιοχή.

Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα.

Εκατοντάδες ηλικιωμένοι κοιμούνταν σε στρώματα στο δάπεδο ενός κοινοτικού κέντρου στην πόλη Ούκι, αναζητώντας καταφύγιο από την αποπνικτική ζέστη.

«Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αυτά τα κέντρα υποδοχής», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Ήθελε να παραμείνει στο σπίτι της ή να κοιμηθεί στο αυτοκίνητό της, «αλλά έκανε πάρα πολλή ζέστη και υπάρχουν πολλά κουνούπια».

«Με αυτή τη ζέστη, είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι χωρίς ηλεκτρισμό ή κλιματισμό», δήλωσε ο Χιρογιούκι Ματσουσίμα, 53 ετών, εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Οι αρχές έστειλαν περίπου 100 μονάδες κλιματισμού σε κέντρα φιλοξενίας που υποδέχονται κατοίκους που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

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