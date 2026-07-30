Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

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Οι σκορδοβουτυράτες γαρίδες είναι ένα από τα πιο αγαπημένα θαλασσινά πιάτα της μεσογειακής κουζίνας.

Η ελαφρώς γλυκιά υφή των γαρίδων, η κρεμώδης γεύση του βουτύρου και το έντονο άρωμα του σκόρδου δημιουργούν ένα εξαιρετικό πιάτο.

Υλικά για τη Συνταγή

4 κουταλιές της σούπας βούτυρο

200 γραμμάρια γαρίδες, καθαρισμένες

4 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

2 κουταλάκια του γλυκού νιφάδες τσίλι (μπούκοβο)

Για το γαρνίρισμα

Μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Επιπλέον μπούκοβο

Εκτέλεση

1. Αρχικά, λιώστε το βούτυρο σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Προσθέστε τις γαρίδες και σοτάρετε τις μέχρι να ροδίσουν ελαφρά, περίπου για 3-4 λεπτά σε δυνατή φωτιά, ανακινώντας το σκεύος 1-2 φορές.

2. Προσθέστε τις σκελίδες σκόρδου, το αλάτι και τις νιφάδες κόκκινης πιπεριάς, συνεχίζοντας το σοτάρισμα για λίγο ακόμα.

3. Αποσύρετε από τη φωτιά και σερβίρετε τις γαρίδες σε πήλινο σκεύος ή σε πιατέλα σερβιρίσματος με επιπλέον μπούκοβο και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Συνοδέψτε με πατάτες, μακαρόνια, ρύζι ή απλά με ζυμωτό ψωμί για απίθανες βουτιές.

Συμβουλή

Η φωτιά κάτω από το τηγάνι πρέπει να είναι πάντα υψηλή. Διαφορετικά, οι γαρίδες μπορεί να απελευθερώσουν τους γευστικούς χυμούς τους και να σκληρύνουν.

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