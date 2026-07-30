Τραγωδία στις φωτιές: Τρεις πυροσβέστες νεκροί – Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, καλύτερη εικόνα σε Σητεία και Πλωμάρι (videos)

Takeaways by to pontiki AI Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης σε πύρινα μέτωπα που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας.

Δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν και απεβίωσαν στο Ρέθυμνο, ενώ ένας τρίτος κατέρρευσε στο Γύθειο από παθολογικά αίτια.

Στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οδηγώντας στην οργανωμένη απομάκρυνση περίπου 2.000 τουριστών και πολιτών.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων που επιχειρούν για τον περιορισμό των πυρκαγιών σε Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία και Πάρο.

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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην Πυροσβεστική η απώλεια τριών ανθρώπων μέσα σε λίγες ώρες, την ώρα που μεγάλες φωτιές δοκίμαζαν Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία και Πάρο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας στο νότιο Ρέθυμνο, ενώ ένας 27χρονος συνάδελφός τους κατέρρευσε στον Αγερανό Γυθείου. Παράλληλα, χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από απειλούμενες περιοχές, με τους θυελλώδεις ανέμους να τροφοδοτούν διαρκώς τις φλόγες.

Την ίδια ώρα. ανεξέλεγκτη παραμένει ακόμη η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου μετά το πρώτο, που ξεκίνησε χθες Τετάρτη, περί τις 14:30 στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, σε χαμηλή βλάστηση.

Μέχρι στιγμής, οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την δράση των εναέριων μέσων. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο Γιώργος Τσαπάκος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας των κατοίκων και των επισκεπτών.

Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την ασφάλεια των οικισμών, επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιοχή που να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, καθώς οι αναγκαίες εκκενώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση στην πυρκαγιά επιχειρούν αυτή την ώρα 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου Κρήτης και επιχειρούν 224 #πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες… July 30, 2026

Ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της περιφέρειας, όμορων ΟΤΑ και ιδιωτών. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Στις 06.30 έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι καταστροφές σύμφωνα με τη μέχρι αυτή την ώρα εικόνα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.

Στο Πλωμάρι, ηρωική μάχη με τη φωτιά, που δυνάμωνε ο ισχυρός άνεμος που έπνεε στην περιοχή, έδωσαν όλη τη νύχτα επίγεια τμήματα, από 52 πυροσβέστες, 34 στελέχη πεζοπόρων τμημάτων και πολλούς εθελοντές.

Στόχος που επιτεύχθηκε να μην επεκταθούν τα μέτωπα της φωτιάς σε εκτάσεις που δεν είχαν καεί και να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις ιδιαίτερα αυτές μέσα στα ελαιοκτήματα όπου η φωτιά στα καιόμενα ελαιόδεντρα είναι δύσκολο να σβήσει.

Από τις 6.30 το πρωί και με το πρώτο φως άρχισαν τις ρίψεις νερού τα ελικόπτερα που με «χειρουργικές» επεμβάσεις αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά.

Σκοπός είναι μέχρι το μεσημέρι που αναμένεται να δυναμώσει κι άλλο ο αέρας, να έχει οριοθετηθεί πλήρως η καιόμενη έκταση.

Εγκλωβίστηκαν στους πυκνούς καπνούς στα Σαχτούρια

Ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης εγκλωβίστηκαν στα Σαχτούρια, όταν οι πυκνοί καπνοί τούς έκαναν να χάσουν τον προσανατολισμό τους μέσα στο όχημά τους. Στις ίδιες επιχειρήσεις τραυματίστηκαν ελαφρά δύο εθελοντές.

Οι κηδείες τους θα τελεστούν την Πέμπτη. Ο 25χρονος θα κηδευτεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά, και ο 58χρονος στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου.

Στον Αγερανό Γυθείου, ο 27χρονος πυροσβέστης βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μακριά από το ενεργό μέτωπο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων. «Η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αθάνατοι», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής.

Πύρινο πέταλο έως 20 χιλιομέτρων στο νότιο Ρέθυμνο

Η σοβαρότερη κατάσταση διαμορφώθηκε στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου η φωτιά που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση εξαπλώθηκε προς Μέλαμπες, Σαχτούρια, Κρυόπετρα, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Ορνέ και Αγία Γαλήνη.

Το πύρινο μέτωπο έφτασε σε μήκος έως και τα 20 χιλιόμετρα, καταστρέφοντας δασικές, αγροτικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στην περιοχή επιχειρούσαν 198 πυροσβέστες με δέκα πεζοπόρα τμήματα και 43 οχήματα, ενώ αναμένονταν ενισχύσεις από τον Πειραιά.

Οι ισχυροί άνεμοι περιόρισαν τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων, τα οποία αποσύρθηκαν με τη δύση του ηλίου. Οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν τη μάχη όλη τη νύχτα, με στόχο να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις μέχρι την επανέναρξη των ρίψεων.

Απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες από την Αγία Γαλήνη

Ιδιαίτερα μεγάλη επιχείρηση οργανώθηκε στην Αγία Γαλήνη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της νότιας Κρήτης.

Περίπου 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν οργανωμένα, χωρίς να προκληθεί πανικός, και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές και ξενοδοχειακά καταλύματα του Ρεθύμνου.

Εκατοντάδες επισκέπτες οδηγήθηκαν και στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες Ηρακλείου, το οποίο άνοιξε ο Δήμος Φαιστού έπειτα από συνεννόηση με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.

Στον χώρο εξασφαλίστηκαν στρώματα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αστυνομικοί και υπάλληλοι του δήμου ανέλαβαν την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των φιλοξενούμενων.

Παράλληλα, υπήρχε σχεδιασμός για το άνοιγμα σχολικών μονάδων, εφόσον κρινόταν αναγκαία η δημιουργία επιπλέον χώρων προσωρινής φιλοξενίας.

Απεγκλωβισμοί πολιτών διά θαλάσσης

Πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών που είχαν καταφύγει σε παραλίες για να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου απεγκλωβίστηκαν, σε νέα επιχείρηση, 12 άνθρωποι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης στους 29.

Στην Κρύα Βρύση λειτούργησε σταθμός πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στελεχωμένος από εθελοντές Σαμαρείτες και διασώστες.

Ο σταθμός παρείχε υγειονομική υποστήριξη τόσο στους πολίτες όσο και στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Μαρτυρίες για καμένα σπίτια και πολύωρο αποκλεισμό

Κάτοικοι των Σαχτουρίων και της Αγίας Γαλήνης περιέγραψαν τις δραματικές ώρες που έζησαν, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν σπίτια και περιουσίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από την ΚΡΗΤΗ TV, κάτοικοι των Σαχτουρίων παρέμειναν για ώρες αποκλεισμένοι, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στο χωριό για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους.

Οι πρώτες πληροφορίες που έφταναν από το εσωτερικό του οικισμού έκαναν λόγο για περίπου δέκα καμένες κατοικίες.

Όπως υποστήριξαν οι κάτοικοι, ο αντιπρόεδρος του χωριού, χρησιμοποιώντας υδροφόρο όχημα, κατάφερε να προστατεύσει μόνος του ορισμένα σπίτια και στη συνέχεια αναζήτησε επιπλέον βοήθεια.

Αρκετοί ανέφεραν ότι περίμεναν για περισσότερες από τρεις ώρες μέχρι να τους επιτραπεί η πρόσβαση στον οικισμό.

Στην Αγία Γαλήνη, κάτοικοι υποστήριξαν ότι είχαν αντιληφθεί εγκαίρως τον κίνδυνο από τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη συμβολή των εθελοντών και των κατοίκων, οι οποίοι επιχείρησαν να ανακόψουν την πορεία των φλογών και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, είχαν θέσει υπό έλεγχο ορισμένες εστίες πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Πέμπτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται:

η Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τα Κύθηρα,

η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία και η Λακωνία,

η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα και η Εύβοια, μαζί με τη Σκύρο,

η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία,

οι Κυκλάδες,

ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, με ενίσχυση των εναέριων περιπολιών επιτήρησης και των περιπολιών από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκεται σε μερική επιφυλακή.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το σχέδιο προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες,

οι υπαίθριες ψησταριές,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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