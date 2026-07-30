Νέο σύστημα προστίμων από την Επιθεώρηση Εργασίας: Πώς θα υπολογίζονται οι κυρώσεις – Έως 50.000 ευρώ για επικίνδυνες παραβάσεις

Takeaways by to pontiki AI Το Υπουργείο Εργασίας θεσπίζει νέο αναλογικό μηχανισμό υπολογισμού των προστίμων για παραβάσεις υγείας και ασφάλειας, καταργώντας τα σταθερά χρηματικά ποσά.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας θα υπολογίζουν τις ποινές μέσω μαθηματικού τύπου, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων, την επικινδυνότητα της επιχείρησης, τη σοβαρότητα της παράβασης και την τυχόν υποτροπή.

Οι παραβάσεις ταξινομούνται σε τέσσερα επίπεδα σοβαρότητας, ενώ τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε έξι κλίμακες με ανώτατο όριο τα 50.000 ευρώ.

Σε περιπτώσεις υποτροπής εντός τετραετίας, το πρόστιμο προσαυξάνεται κλιμακωτά, ακόμη και αν υπάρξει αλλαγή στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

Το βασικό πρόστιμο μπορεί να αυξηθεί έως 50% για μεγάλες οικονομικά επιχειρήσεις ή σε τεχνικά έργα με διαπιστωμένη αυξημένη ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο επιβολής των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων φέρνει νέα απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Η μεταρρύθμιση καταργεί τα σταθερά πρόστιμα και θεσπίζει έναν νέο, αναλογικό μηχανισμό υπολογισμού, με στόχο οι ποινές να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στον πραγματικό κίνδυνο που διατρέχουν οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία θα υπολογίζουν πλέον το ύψος των προστίμων βάσει ενός μαθηματικού τύπου που συνεκτιμά τέσσερις βασικούς παράγοντες: τον αριθμό των απασχολούμενων εργαζομένων στον ελεγχόμενο χώρο, τη σοβαρότητα της παράβασης, την κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης, καθώς και την τυχόν υποτροπή του εργοδότη.

Τα τέσσερα επίπεδα σοβαρότητας των παραβάσεων

Η απόφαση ταξινομεί τις παραβάσεις σε τέσσερις διαβάθμιες σοβαρότητας, ανάλογα με τη βαρύτητα των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων:

Χαμηλή σοβαρότητα: Αφορά παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρούς τραυματισμούς, όπως εκδορές, μικρές θλάσεις ή ήπιους ερεθισμούς. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και διοικητικές παραλείψεις, όπως η μη ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας ή Ιατρού Εργασίας, καθώς και η μη τήρηση της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Μέτρια σοβαρότητα: Περιλαμβάνει περιπτώσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατάγματα, σοβαρά διαστρέμματα, τραυματισμούς στα μάτια, προβλήματα από έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες ή χημικές ουσίες και βλάβες στην ακοή. Στην ίδια κατηγορία κατατάσσονται πλέον και τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Υψηλή σοβαρότητα: Καλύπτει επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ακρωτηριασμό δακτύλου, σύνθετα κατάγματα, σοβαρά εγκαύματα ή επαγγελματικές ασθένειες. Ειδικά σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται η εκτέλεση εργασιών αφαίρεσης αμιάντου από μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, οι σοβαρές ελλείψεις στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αλλά και η παρεμπόδιση του έργου των Επιθεωρητών Εργασίας.

Πολύ υψηλή σοβαρότητα: Αφορά τις πλέον επικίνδυνες παραβάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ακρωτηριασμό μέλους, παράλυση, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκτεταμένα εγκαύματα, μόνιμη ανικανότητα ή ακόμη και θάνατο. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η μη λήψη μέτρων σε εργασίες κοντά σε ηλεκτροφόρα δίκτυα, οι επικίνδυνες εκσκαφές χωρίς προστασία και οι σοβαρές ελλείψεις προστασίας από πτώση σε οικοδομές.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η σοβαρότητα θα αξιολογείται κατά περίπτωση σε παραβάσεις όπως η έκθεση σε φυσικούς, χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες, η μη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και η απουσία πιστοποιητικών ελέγχου σε ανυψωτικά μηχανήματα.

Οι έξι κλίμακες των προστίμων και οι προσαυξήσεις

Με βάση τον νέο μαθηματικό τύπο, τα πρόστιμα διαμορφώνονται πλέον σε έξι καθορισμένες κλίμακες:

1η κλίμακα: Από 300 έως 2.500 ευρώ. 2η κλίμακα: Από 2.501 έως 5.000 ευρώ. 3η κλίμακα: Από 5.001 έως 10.400 ευρώ. 4η κλίμακα: Από 10.401 έως 20.300 ευρώ. 5η κλίμακα: Από 20.301 έως 30.200 ευρώ. 6η κλίμακα: Από 30.201 έως 50.000 ευρώ, που αποτελεί και το ανώτατο όριο.

«Καμπάνες» για υποτροπή και μεγάλες επιχειρήσεις

Ιδιαίτερα αυστηρό γίνεστε το πλαίσιο σε περιπτώσεις υποτροπής. Εάν μια επιχείρηση τιμωρηθεί τουλάχιστον δύο φορές για την ίδια παράβαση στον ίδιο χώρο εργασίας εντός τετραετίας, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 5% για χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, 10% για μέτριας, 15% για υψηλής και 20% για πολύ υψηλής σοβαρότητας. Μάλιστα, η αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας δεν αναιρεί την υποτροπή.

Τέλος, με ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Επιθεωρητή Εργασίας, το βασικό πρόστιμο μπορεί να αυξηθεί επιπλέον έως και κατά 50%, όταν πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις με ισχυρό οικονομικό μέγεθος ή όταν σε τεχνικά έργα διαπιστώνεται αυξημένη ευθύνη του κυρίου ή του αναδόχου του έργου.

Διαβάστε επίσης:

Η METLEN υπογράφει εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου

Πειραιώς: Ρεκόρ κερδοφορίας στο 6μηνο – Η Εθνική Ασφαλιστική ηγείται της αύξησης στις υπηρεσίες

Paloma Maritime Capital: Η νέα εποχή στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας – Φέρνει πρώτο το μοντέλο των διεθνών shipping funds στην ελληνική αγορά