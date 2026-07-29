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Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

29.07.2026 06:30

Ρεβανί πορτοκαλιού

29.07.2026 06:30
ravaniportokaliou_sintagi

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Ένα φρέσκο, πεντανόστιμο ρεβανί με την υπέροχη γεύση και τα αρώματα του πορτοκαλιού.

Δοκιμάστε το στολισμένο με ζαχαρωμένες φλούδες πορτοκαλιού ή με σαντιγί και γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και συνοδέψτε το με μια μπάλα παγωτό.

Υλικά για τη Συνταγή

3 αυγά

1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη κρυσταλλική (85 γραμμάρια)

1 φλιτζάνι τσαγιού σπορέλαιο (100 ml)

2 φλιτζάνια τσαγιού φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού (200 ml)

1 κούπα σιμιγδάλι χοντρό (150 γραμμάρια)

2 κούπες αλεύρι γ.ο.χ. (220 γραμμάρια)

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 φακελάκι μπείκιν πάουντερ

1 βανιλίνη (προαιρετικά)

Για το σιρόπι

3 κούπες ζάχαρη (510 γραμμάρια)

3 κούπες νερό (600 ml)

1 φλιτζάνι τσαγιού φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκάλι (100 ml)

Εκτέλεση

1. Αρχικά χτυπήστε τα αυγά με τη ζάχαρη σε ένα μπολ, μέχρι να ασπρίσουν και να κρεμώσουν.

2. Στη συνέχεια βάλτε το λάδι, τον χυμό, το σιμιγδάλι και το ξύσμα και χτυπήστε τα καλά μέχρι να ανακατευτούν.

3. Ύστερα βάλτε το αλεύρι με το μπέικιν κοσκινισμένα και συνεχίστε το ανακάτεμα.

4. Αδειάστε το μίγμα σε ένα ελαφρά λαδωμένο ταψί και ψήστε το ρεβανί σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 175ο C στις αντιστάσεις πάνω κάτω, για 35 λεπτά περίπου. Μόλις ροδίσει και είναι έτοιμο, αφαιρέστε το από το φούρνο και αφήστε το να κρυώσει καλά.

5. Ετοιμάστε το σιρόπι βράζοντας τη ζάχαρη με το νερό για 7-8 λεπτά (από την ώρα που θα αρχίσει να κοχλάζει). Προσθέστε και τον χυμό πορτοκαλιού και συνεχίστε το βράσιμο για 3-4 ακόμα λεπτά.

6. Περιχύστε με το ζεστό σιρόπι, το κρύο γλυκό και αφήστε το να τραβήξει καλά τουλάχιστον για 2-3 ώρες. Κόψτε το σε ρομβοειδή κομμάτια, σερβίρετε με παγωτό, σαντιγί, ζαχαρωμένες φλούδες πορτοκαλιού ή οτιδήποτε άλλο σας αρέσει.

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