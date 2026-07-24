Πουτίγκα αμυγδάλου από τη Σικελία

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Το Biancomangiare (λευκό γλυκό) οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι τα κύρια συστατικά του, το γάλα και τα αμύγδαλα, είναι λευκά.

Είναι ένα επιδόρπιο ήδη γνωστό από τον Μεσαίωνα και είναι χαρακτηριστικό τριών ιταλικών περιοχών: της Κοιλάδας της Αόστα, της Σαρδηνίας και της Σικελίας.

Η παρακάτω συνταγή είναι η σικελική εκδοχή, φτιαγμένη με γάλα αμυγδάλου και κανέλα.

Υλικά για τη Συνταγή

500 ml γάλα αμυγδάλου

100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

50 γραμμάρια άμυλο καλαμποκιού (κορν φλάουρ)

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σκόνη

1 κουταλάκι του γλυκού άρωμα πικραμύγδαλου

Εκτέλεση

1.Αρχικά βάλτε το κοσκινισμένο άμυλο, τη ζάχαρη και την κανέλα σε μια κατσαρόλα.

2.Προσθέστε σιγά σιγά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς. Μόλις λιώσουν τα στέρεα υλικά, τοποθετήστε την κατσαρόλα στη φωτιά και μαγειρέψτε σε μέτρια προς χαμηλή ένταση μέχρι να πήξει το μίγμα.

3.Μόλις είναι έτοιμο, προσθέστε το άρωμα αμυγδάλου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

4.Στη συνέχεια, ρίξτε το μίγμα σε μια καλά βουτυρωμένη (ή λαδωμένη με άοσμο σπρέι λαδιού), φόρμα για πουτίγκα και αφήστε το να κρυώσει. Τοποθετήστε το στο ψυγείο να σφίξει, για περίπου 4 ώρες.

5.Για το ξεφορμάρισμα, βυθίστε τη φόρμα για 1 λεπτό σε ζεστό νερό (προσέχοντας να μην μπει νερό στη φόρμα), στεγνώστε την, αναποδογυρίστε την σε ένα πιάτο σερβιρίσματος και αφαιρέστε την προσεκτικά.

6.Σερβίρετε αμέσως την πουτίγκα, γαρνίροντας με νιφάδες αμυγδάλου ή ψιλοκομμένα φιστίκια.

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