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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

22.07.2026 07:10

Κέικ – τάρτα με μαρμελάδα, στο air fryer

22.07.2026 07:10
tarta_cake

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Μια γρήγορη και εύκολη συνταγή για κέικ πιο σταθερό (σαν τάρτα), με λίγα υλικά, που απλώνεται με το κουτάλι και γεμίζει με μαρμελάδα της αρεσκείας σας.

Ψήνεται γρήγορα στη φριτέζα αέρα και παραμένει όσο πρέπει υγρό στο εσωτερικό ενώ η μαρμελάδα δημιουργεί μια καραμελωμένη αντίθεση, που το κάνει ακαταμάχητο.

Υλικά για τη Συνταγή

200 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική ή καστανή ελαφριά

150 γραμμάρια βούτυρο, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

3 αυγά

1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

Λίγο ξύσμα λεμόνι (προαιρετικά)

Για τη γέμιση

Μαρμελάδα βερύκοκο ή ότι άλλο επιθυμείτε

Για το σερβίρισμα

Αχνοζάχαρη

Εκτέλεση

1. Αρχικά προετοιμάστε το σκεύος της φριτέζας. Στρώστε το αντικολλητικό ειδικό ταψάκι με λαδόκολλα και αφήστε το στην άκρη.

2. Χτυπήστε το μαλακό βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν, έπειτα τα αυγά μαζί με τη βανίλια και ανακατέψτε καλά μέχρι να έχετε ένα ελαφρύ και αφράτο μίγμα.

3. Συμπληρώστε με τα στέρεα υλικά, δηλαδή το αλεύρι το μπέικιν, το αλάτι αφού τα κοσκινίσετε πρώτα και τέλος το ξύσμα, αν χρησιμοποιήσετε. Ενσωματώστε τα σιγά – σιγά ώστε να έχετε μια ζύμη μαλακή και κρεμώδη αλλά σφικτή και σταθερή, ιδανική για να την δουλέψετε με ένα κουτάλι.

4. Ρίξτε τη ζύμη στο προετοιμασμένο σκεύος και ισιώστε απαλά με την πίσω μεριά του κουταλιού.

5. Προσθέστε τη μαρμελάδα σε κουταλιές διάσπαρτα ή ακόμα και σε ομοιόμορφη στρώση όπως σε μια τάρτα.

6. Ψήστε στο airfryer αφού το προθερμάνετε για 5 λεπτά, στους 160ο C για περίπου 30-35 λεπτά. Στα 30 λεπτά κάντε το τεστ της οδοντογλυφίδας για να σιγουρευτείτε ότι έχει ψηθεί. Μόλις κρυώσει, πασπαλίστε με αχνοζάχαρη και απολαύστε.

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