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Ένα πεντανόστιμο φαγητό, που ετοιμάζεται γρήγορα, εύκολα, και απαιτεί λίγα υλικά.

Το γαριδοπίλαφο, είναι απλό και λιτό πιάτο που ανάλογα με την παρουσίασή του (π.χ. μέσα σε φόρμα) μπορεί να κλέψει τις εντυπώσεις σε ένα τραπέζι.

Υλικά για τη Συνταγή

1 κιλό γαρίδες

5 φλιτζάνια τσαγιού νερό

2 φλιτζάνια τσαγιού ρύζι για πιλάφι, πλυμένο και στραγγισμένο

¾ φλιτζάνια τσαγιού ελαιόλαδο

1 ξερό (μικρό) κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας

½ φλιτζάνι τσαγιού λευκό κρασί

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1.Αρχικά πλύντε και καθαρίστε τις γαρίδες από τα εντόσθια και τα κελύφη τους.

2.Βάλτε τα κεφάλια και το κελύφη τους σε μια κατσαρόλα και βράστε τα με τα 5 φλιτζάνια τσαγιού νερό για 20 λεπτά. Σουρώστε τον ζωμό και τον αφήστε τον στην άκρη.

3.Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίστε το κρεμμύδι μαζί με το ελαιόλαδο για 3’ – 4’. Προσθέστε τον πελτέ ντομάτας, σβήστε με το κρασί, αλατοπιπερώστε και σιγοβράστε για 4 -5 λεπτά ώσπου να εξατμιστεί το κρασί.

4.Έπειτα ρίξτε τις γαρίδες και αφήστε τις να σιγοβράσουν κι αυτές για 2 με 3 λεπτά. Προσθέστε τον ζωμό που έχετε κρατήσει στην άκρη και συμπληρώστε με ένα ακόμα φλιτζάνι νερό ζεστό.

5.Μόλις πάρει μια καλή βράση, προσθέστε το ρύζι, πλυμένο και στραγγισμένο, ανακατέψτε καλά και αφήστε το να βράσει σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία για 15 λεπτά περίπου.

6.Αποσύρετε από τη φωτιά, σκεπάστε με μια καθαρή πετσέτα την κατσαρόλα και αφήστε το έτσι για λίγο για να τραβήξει το ρύζι τα υγρά του. Σερβίρετε το φαγητό ζεστό με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ψιλοκομμένο μαϊντανό, αν επιθυμείτε.

Συμβουλή

Μπορείτε να το σερβίρετε σε φόρμα με τρύπα και να το ξεφορμάρετε σε μεγάλη στρογγυλή πιατέλα. Γαρνίρετέ το με ολόκληρες (βρασμένες) γαρίδες, πασπαλίστε το με λίγο κοκκινοπίπερο και κλέψτε την παράσταση.

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