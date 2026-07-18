Λαμία: Στη ΜΕΘ ηλικιωμένος μετά από δάγκωμα φιδιού

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται προληπτικά ένας ηλικιωμένος άνδρας, έπειτα από δάγκωμα φιδιού που δέχθηκε ενώ εκτελούσε εργασίες στο Κλειτσό Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος αισθάνθηκε έντονο πόνο στο μικρό δάχτυλο του αριστερού του χεριού, όταν σήκωσε μια πέτρα. Αρχικά δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ωστόσο λίγο αργότερα διαπίστωσε ότι είχε δεχθεί δάγκωμα από φίδι.

Καθώς το χέρι του άρχισε να μελανιάζει, αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε η προβλεπόμενη θεραπευτική αγωγή.

Οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποκλειστικά για προληπτική παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και, εφόσον η πορεία του παραμείνει ομαλή, αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

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