Νύχτα τρόμου στη Μέση Ανατολή: Νεκροί και τραυματίες στο Ιράν από το αμερικανικό «σφυροκόπημα» – Απειλές για κλιμάκωση από την Τεχεράνη

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Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για έβδομη συνεχόμενη νύχτα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να διευρύνουν το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω X χθες Παρασκευή (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· σήμερα στις 04:39 ώρα Ελλάδας) ότι «ολοκλήρωσε» νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε «εγκαταστάσεις επιτήρησης», «υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας», «υπόγειες αποθήκες όπλων» και «ναυτικές δυνατότητες».
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από αμερικανικές επιδρομές στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο τμήμα της χώρας.
Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης σε διάφορες άλλες περιοχές του νότιου και κεντρικού Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.
Σε αντίποινα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.
Στην Ιορδανία, οι ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές δεξαμενές καυσίμων στην αεροπορική βάση Αζράκ
Στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, στο στόχαστρο βρέθηκαν το στρατόπεδο Ουνταϊρί, όπου βρίσκεται αποθήκη πυρομαχικών, καθώς και η βάση Ali Al Salem, με αναφορές για πλήγματα σε κτίρια διοίκησης, αποθήκες πυρομαχικών και υποδομές σύνδεσης.
Στο Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ, καταστρέφοντας συστήματα ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη για να «τιμωρήσουν» τις ΗΠΑ.
«Ήμουν στο κρεβάτι μου, είχα σχεδόν αποκοιμηθεί, όταν άκουσα τον συναγερμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπού Μπακέρ, 27χρονος υπάλληλος της κυβέρνησης του Σουδάν που ζει στο Κατάρ. «Ήλπιζα ότι θα ήταν πάνω από τη θάλασσα, αλλά άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις και το σπίτι μου έτρεμε», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ανησυχία ότι «αυτός ο πόλεμος διαιωνίζεται».
Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο, όπως ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), τη «συνεχή υποβάθμιση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων».
Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός διέψευσε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι δύο πετρελαιοφόρα εξερράγησαν στα Στενά του Ορμούζ αφού προσέκρουσαν σε νάρκες, χαρακτηρίζοντας την αναφορά ψευδή.
Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για «δύο ή τρεις ακόμη ημέρες», προειδοποίησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα» και προειδοποίησε πως «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο ευρύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης.
Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε πυρά από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, όταν επιχείρησε να διέλθει σήμερα από τα Στενά του Ορμούζ, αγνοώντας τις εντολές τους.
Επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, το Tasnim αναφέρει ότι το πλοίο «επιχείρησε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης».
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το εάν το πλοίο υπέστη ζημιές ή εάν υπάρχουν θύματα.
Ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, και δεν σταματά να κλονίζει την παγκόσμια οικονομία.
Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, εν μέσω της συνέχισης των εχθροπραξιών. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο άλλαζε χέρια χθες έναντι 88,10 δολαρίων το βαρέλι (+4,60%). Το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI (West Texas Intermediate) προς παράδοση τον Αύγουστο είχε φτάσει στα 82,49 δολάρια (+4,48%).
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας και του Πακιστάν -αυτή η τελευταία χώρα μεσολαβεί επίσης στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης- παρότρυναν τις δυο πλευρές να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες στο πλαίσιο του «μνημονίου κατανόησης» που υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου αλλά πλέον έχει γίνει κομματάκια.
Το Ισλαμαμπάντ απηύθυνε ακόμη εκ νέου έκκληση να υπάρξει «αποκατάσταση της ομαλότητας στο στενό του Ορμούζ», που έκλεισε ξανά η Τεχεράνη το περασμένο σαββατοκύριακο. Εν είδει αντιποίνων, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως προχωρά εκ νέου στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.
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