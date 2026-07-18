Naval Group Hellas και PPC Inspectra συνεργάζονται για τη συντήρηση των νέων φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού

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Συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών δοκιμών και επιθεωρήσεων υπέγραψαν η Naval Group Hellas και η PPC Inspectra, θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, ενισχύοντας τη συνεργασία τους στον τομέα της αμυντικής υποστήριξης και της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής στο πρόγραμμα των νέων φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η PPC Inspectra θα αναλάβει κρίσιμες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συντήρηση των φρεγατών, αξιοποιώντας εξειδικευμένες τεχνολογίες και σύγχρονες μεθόδους επιθεώρησης. Παράλληλα, η συνεργασία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει και την επιχειρησιακή υποστήριξη συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες μη καταστροφικών ελέγχων (Non-Destructive Testing), επιθεωρήσεις καλωδιώσεων και οπτικών ινών, καθώς και ελέγχους εξοπλισμού και ιστών με τη χρήση mini drones και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAVs). Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες επιτρέπουν την πραγματοποίηση απαιτητικών επιθεωρήσεων με μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια.

Η συνεργασία εντάσσεται στο Σχέδιο Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP) της Naval Group, μέσω του οποίου ο γαλλικός όμιλος επιδιώκει να διευρύνει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην εφοδιαστική του αλυσίδα. Στο πλαίσιο αυτό, η PPC Inspectra αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο στρατηγικού συνεργάτη της Naval Group στην Ελλάδα για υπηρεσίες επιθεώρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Η Naval Group επισημαίνει ότι η ανάπτυξη συνεργασιών με ελληνικές εταιρείες αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της, καθώς δημιουργεί προϋποθέσεις για μακροχρόνια βιομηχανική συνεργασία τόσο στα πλοία επιφανείας όσο και στα υποβρύχια. Παράλληλα, οι συνέργειες αυτές μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και σε διεθνή προγράμματα του ομίλου.

Για την PPC Inspectra, η συμφωνία σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, αξιοποιώντας την εμπειρία της στις εργαστηριακές δοκιμές, στις επιθεωρήσεις και στις υπηρεσίες πιστοποίησης. Η εταιρεία είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και αναπτύσσει δραστηριότητα σε κρίσιμες υποδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η νέα συνεργασία συνδέεται επίσης με τη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών και ψηφιακών υπηρεσιών, επενδύοντας σε τομείς όπως η βιομηχανική καινοτομία, οι υποδομές, η ενεργειακή μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω της συμφωνίας, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ενισχύσουν τόσο την τεχνολογική βάση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας όσο και τις δυνατότητες συμμετοχής της σε έργα διεθνούς εμβέλειας.

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