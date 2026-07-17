Typhoon Project: Ο δεύτερος κύκλος καθαρισμών στις Κυκλάδες δείχνει σημαντική μείωση της παράκτιας ρύπανσης

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Σημαντική βελτίωση στην κατάσταση των ακτών έξι νησιών του Νοτίου Αιγαίου καταγράφει ο δεύτερος κύκλος καθαρισμών του Typhoon Project, της πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στη Σύρο, τη Μύκονο, τη Δήλο, την Αντίπαρο, το Δεσποτικό και την Κέρο, με τα αποτελέσματα να δείχνουν αισθητή μείωση της επιβάρυνσης των ακτών σε σχέση με τον πρώτο κύκλο καθαρισμών.

Το πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται στον έβδομο χρόνο λειτουργίας του, συνεχίζει τον δεύτερο πλήρη κύκλο παρεμβάσεων σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στις Κυκλάδες οι εργασίες θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες με στόχο την ολοκλήρωση της παρέμβασης στην περιοχή.

Παράλληλα με τις επιχειρησιακές δράσεις, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Στη Μύκονο, συνολικά 918 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε εθελοντικούς καθαρισμούς τριών παραλιών μέσα σε έξι ημέρες, σε μία από τις μεγαλύτερες δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί. Αντίστοιχα, στη Σύρο, η ομάδα του Typhoon Project συνεργάστηκε με σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, εντάσσοντας στην πρωτοβουλία και τους μελλοντικούς επαγγελματίες της ναυτιλίας.

Τα στοιχεία του δεύτερου κύκλου αποτυπώνουν τη θετική επίδραση της συστηματικής παρέμβασης. Στις ακτές που είχαν καθαριστεί για πρώτη φορά το 2021 καταγράφηκε μικρότερη συγκέντρωση απορριμμάτων, γεγονός που αποδίδεται τόσο στη συνέχιση των καθαρισμών όσο και στην αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

Ανά νησί, στη Σύρο επισκέφθηκαν 140 παραλίες, από τις οποίες οι 124 βρέθηκαν ήδη καθαρές, ενώ συλλέχθηκαν 53.539 απορρίμματα συνολικού βάρους 4,7 τόνων, με τη βελτίωση της επιβάρυνσης να φθάνει το 33%.

Στη Μύκονο πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 109 παραλίες. Συλλέχθηκαν περισσότερα από 744.000 απορρίμματα, συνολικού βάρους 11,3 τόνων, ενώ η επιβάρυνση των ακτών εμφανίζεται μειωμένη κατά 29% σε σχέση με τον πρώτο κύκλο.

Στη Δήλο καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση, καθώς η επιβάρυνση μειώθηκε κατά 75%, με 57.113 απορρίμματα να απομακρύνονται από εννέα παραλίες.

Στην Αντίπαρο οι ομάδες του προγράμματος επισκέφθηκαν 205 παραλίες, εκ των οποίων οι 181 ήταν ήδη καθαρές. Συλλέχθηκαν περισσότερα από 77.000 απορρίμματα και η βελτίωση της κατάστασης έφθασε το 31%.

Στο Δεσποτικό απομακρύνθηκαν περίπου 90.000 απορρίμματα, με τη μείωση της επιβάρυνσης να διαμορφώνεται στο 50%, ενώ στην Κέρο, όπου πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί σε εννέα παραλίες, η αντίστοιχη βελτίωση ανήλθε στο 60%.

Συνολικά, το Typhoon Project έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της παράκτιας ρύπανσης στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχει συμβάλει στον καθαρισμό περίπου 4.800 ακτών σε όλη τη χώρα, απομακρύνοντας περισσότερους από 1.090 τόνους απορριμμάτων, ενώ παράλληλα συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα που αξιοποιούνται για την καλύτερη κατανόηση της παράκτιας ρύπανσης και τον σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων.

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