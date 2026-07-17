ΗΠΑ και Ιράν στη δίνη του πολέμου: Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες

Takeaways by to pontiki AI Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιθέσεις κατά ιρανικών υποδομών, πλήττοντας γέφυρες, αεροδρόμια και σιδηροδρομικό σταθμό, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις drones και πυραύλων εναντίον του Κουβέιτ, του Κατάρ και εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, αναγκάζοντας τις τοπικές ένοπλες δυνάμεις να ενεργοποιήσουν τα συστήματα αεράμυνας.

Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, που ξεκίνησαν την 7η Ιουλίου μετά από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύρραξης.

Οι αρχές του Κατάρ επιβεβαίωσαν την αναχαίτιση πυραυλικής επίθεσης, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιήσεις για υψηλή απειλή ασφαλείας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για 6ο συνεχόμενο βράδυ οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, πλήττοντας αεροδρόμιο κοντά στα Στενά του Ορμούζ αλλά και γέφυρες. Ως «απάντηση», το Ιράν επιτέθηκαν με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ και το Κατάρ ενώ σειρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν.

At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. July 16, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι ΗΠΑ βομβάρδισαν 2 γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9. «Σιδηροδρομικός σταθμός έγινε στόχος του Αμερικανού εχθρού» στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, που έκανε λόγο για 2 τραυματίες.

US forces are pounding the coastal Iranian city of Bandar Abbas tonight, with strikes reportedly targeting communications infrastructure carried out moments ago. pic.twitter.com/F4r6CvW1DF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 16, 2026

Οι ΗΠΑ έπληξαν και το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ (νοτιοανατολικά) «με τουλάχιστον ένα βλήμα» σημείωσε ακόμη το δίκτυο IRIB, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε μερικές ώρες νωρίτερα πως διεξάγει νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, για έκτη συνεχόμενη νύχτα.

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι βομβαρδισμοί έκτοτε είναι οι εκτενέστεροι μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο κι υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να οριστικοποιηθεί η καταρχήν συμφωνία της 17ης Ιουνίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με άλλα λόγια να τερματιστεί ο πόλεμος.

Drones και πύραυλοι στο Κουβέιτ – Σειρήνες στο Μπαχρέιν

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει «επιθέσεις εχθρικών πυραύλων και drones» που απέδωσε στο Ιράν, ενώ ήχησαν για ακόμη μια νύχτα σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, με φόντο τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το γενικό επιτελείο στρατού του εμιράτου του Κουβέιτ, ανέφερε μέσω X πως «αντιμετωπίζονται» επιθέσεις «εχθρικών drones και πυραύλων» και διαβεβαίωσε ότι «αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού.

Το Ιράν στοχοποίησε εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης P8 στην αεροπορική βάση Σακίρ του Μπαχρέιν σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον «υποδομών» μεταφορών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση.

Ο στρατός του Κατάρ «απώθησε» επίθεση με πυραύλους

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου απώθησαν επίθεση με πυραύλους, αφού δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα Ντόχα.

«Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν επίθεση με πυραύλους οι οποίοι στοχοποίησαν το κράτος του Κατάρ», ανέφερε μέσω X στα αραβικά και στα αγγλικά.

The siren has been sounded .. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 17, 2026

Νωρίτερα, ανταποκριτές του AFP ανέφεραν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη Ντόχα. Ενώ οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα από τις αρχές, στο οποίο τονιζόταν πως υπάρξει «απειλή ασφαλείας υψηλού επιπέδου» και τους παρότρυνε να φυλαχτούν.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει τραυματιστεί τουλάχιστον 1 παιδί.

Διαβαστε επίσης

Διάγγελμα Τραμπ: Εκλογική πειρατεία από την Κίνα, προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020

Το γεωπολιτικό παζάρι των S-400 και F-35

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία (Video)