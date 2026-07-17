Στο e-σφυρί η μεσαία τάξη: Το «θερμό» καλοκαίρι και το φθινοπωρινό crash test των πλειστηριασμών

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Το ηλεκτρονικό «σφυρί» δεν κάνει διακοπές. Ενώ η κυβέρνηση ξορκίζει την ακρίβεια με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, η σκληρή πραγματικότητα των αναγκαστικών εκτελέσεων συνεχίζει να σαρώνει αθόρυβα τη μεσαία τάξη.

Με τα στοιχεία του 2026 να «καίνε», το φετινό καλοκαίρι αποδείχθηκε το πιο θερμό των τελευταίων ετών για χιλιάδες δανειολήπτες, την ώρα που το φθινόπωρο προμηνύεται ακόμα πιο βαρύ.

Το «ταμείο» του καλοκαιριού: Τι ζήσαμε από τον Μάιο έως σήμερα

Το πρώτο μισό του καλοκαιριού του 2026 θα μείνει στη μνήμη της αγοράς ως η περίοδος της «μεγάλης εφόδου». Οι servicers και οι τράπεζες πάτησαν γκάζι, εκμεταλλευόμενοι τη θερινή ραστώνη για να «καθαρίσουν» εκκρεμότητες:

Ο καταιγισμός του Μαΐου και του Ιουνίου: Μόνο τον Μάιο οδηγήθηκαν στην πλατφόρμα 2.940 κατοικίες, ενώ ο Ιούνιος ακολούθησε με άλλες 1.974.

Το peak του Ιουλίου: Καθώς φτάσαμε στα τέλη του μήνα, ολοκληρώνεται ένας κύκλος-φωτιά με 2.449 προγραμματισμένους πλειστηριασμούς. Μέχρι τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν ήδη «τρέξει» 6.295 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για κάθε είδους ακίνητα σε όλη την επικράτεια.

Το προφίλ των «θυμάτων»: Τα στοιχεία της ReDataset καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί «στρατηγικών κακοπληρωτών» με βίλες. Σχεδόν το 75% των κατοικιών που βγήκαν στο σφυρί είχαν τιμή εκκίνησης κάτω από τις 150.000 ευρώ, με το 25% να είναι τα κλασικά αστικά διαμερίσματα (75-150 τ.μ.) της ελληνικής οικογένειας.

Η φθινοπωρινή «καταιγίδα»: Τι έρχεται έως τον Νοέμβριο

Όσοι πίστευαν ότι το κύμα θα κοπάσει μετά τα μπάνια του λαού, μάλλον θα προσγειωθούν ανώμαλα. Μέχρι το τέλος του 2026, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αναμένεται να αγγίξουν τον αστρονομικό αριθμό των 12.727 ακινήτων.

Για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, ο χάρτης του e-σφυριού έχει ήδη κλειδώσει:

Σεπτέμβριος: 1.688 πλειστηριασμοί κατοικιών.

Οκτώβριος: 1.410 πλειστηριασμοί.

Νοέμβριος: 1.107 πλειστηριασμοί.

Παρά τη σταδιακή αριθμητική αποκλιμάκωση προς το τέλος του φθινοπώρου, η ουσιαστική πίεση αυξάνεται, καθώς οι servicers γίνονται πιο επιθετικοί για να πιάσουν τους ετήσιους στόχους ανακτήσεων.

Τα νέα όπλα της ΑΑΔΕ και το «παράθυρο» της τελευταίας στιγμής

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι φορολογικές αρχές και το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύουν νέα εργαλεία, τα οποία παρουσιάζονται ως «διευκολύνσεις», αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν μηχανισμούς ταχύτερης είσπραξης:

1. Το ψηφιακό «μάτι» της ΑΑΔΕ: Με εξελιγμένα εργαλεία ψηφιακών διασταυρώσεων, οι αρχές εντοπίζουν πλέον με ακρίβεια περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αν κάποιος δεν μπει σε ρύθμιση, ο πλειστηριασμός δρομολογείται με συνοπτικές διαδικασίες (σε 40 ημέρες έως 4 μήνες από την κατάσχεση).

2. Η νέα ρύθμιση για τις κατασχέσεις (Ιούλιος 2026): Η ΑΑΔΕ μόλις ενεργοποίησε μια νέα απόφαση που επιτρέπει στους οφειλέτες να πουλήσουν μόνοι τους το κατασχεμένο ακίνητο (πριν βγει στο σφυρί), υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% της οφειλής θα πάει απευθείας στα ταμεία του Δημοσίου. Μια κίνηση που «ξεμπλοκάρει» τις μεταβιβάσεις, αλλά ουσιαστικά εξαναγκάζει τον ιδιοκτήτη σε εσπευσμένη ρευστοποίηση της περιουσίας του για να γλιτώσει τα χειρότερα.

3. Ο νόμος Κατσέλη στο μικροσκόπιο: Από το φθινόπωρο, οι τράπεζες ξεκινούν σαφάρι ενημέρωσης σε 100.000 δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ελέγχοντας εξονυχιστικά αν τηρούνται οι δόσεις των δικαστικών αποφάσεων, με την απειλή της άμεσης έκπτωσης και του πλειστηριασμού να κρέμεται από πάνω τους.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση και οι servicers έχουν στήσει μια καλοκουρδισμένη ψηφιακή μηχανή. Το e-σφυρί δεν αφορά πλέον κάποιους λίγους, αλλά αποτελεί τον καθημερινό βραχνά του τυπικού μικρομεσαίου νοικοκυριού, που βλέπει τους κόπους μιας ζωής να βγαίνουν σε «τιμή ευκαιρίας» στην οθόνη ενός υπολογιστή.

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