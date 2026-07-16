Politico για Πιερρακάκη: Μήπως αποτελεί το «μυστικό όπλο» της ΕΕ για την Κίνα;

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Με τίτλο «Είναι ο Πιερρακάκης το “κρυφό όπλο” της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα;», το Ρolitico αναφέρεται στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup στη συζήτηση για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας.

Σύμφωνα με το Politico, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από τον πρόεδρο του Eurogroup να αναλάβει πρωτοβουλία στο ζήτημα της ισοτιμίας του κινεζικού νομίσματος, υποστηρίζοντας ότι αυτή ενισχύει αθέμιτα την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά. «Από ευρωπαϊκή σκοπιά, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μακροπρόθεσμα ότι ανταγωνιζόμαστε σε μια κατάσταση όπου το νόμισμα της άλλης πλευράς είναι υποτιμημένο κατά 25% έως 30%», φέρεται να δήλωσε ο Φ. Μερτς.

Το Politico σημειώνει ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν πως το γουάν διατηρείται τεχνητά υποτιμημένο, ενώ επικαλείται εκτίμηση της Goldman Sachs σύμφωνα με την οποία το κινεζικό νόμισμα υπολείπεται της πραγματικής του αξίας κατά περίπου 20%. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα που ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ ημερησίως.

Η αναφορά έρχεται μία ημέρα μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Politico, κατά την οποία, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup, παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων. Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα ενίσχυε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών, θα κινητοποιούσε νέες επενδύσεις και θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση του κ. Πιερρακάκη έχει ήδη προκαλέσει θετικές αντιδράσεις μεταξύ των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, ενώ , σύμφωνα με πληροφορίες, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την περασμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

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