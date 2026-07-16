Αδήλωτα εισοδήματα εξωτερικού στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ – Τι θα ελέγξει και ποιοι κινδυνεύουν

Takeaways by to pontiki AI Η ΑΑΔΕ ξεκινά νέο κύκλο διασταυρώσεων στοιχείων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που βρίσκονται στο εξωτερικό μέσω διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών.

Οι έλεγχοι αφορούν τόκους, μερίσματα και επιχειρηματικά κέρδη για τον εντοπισμό αδήλωτων πόρων για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

Οι φορολογούμενοι που εμφανίζουν αποκλίσεις στις δηλώσεις τους θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα.

Η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί πλέον δεδομένα από τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα, ψηφιακές πλατφόρμες πληρωμών και στοιχεία για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν επίσης τη νομιμότητα της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό για όσους δηλώνουν την Ελλάδα ως μόνιμη έδρα.

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Νέο κύκλο εκτεταμένων διασταυρώσεων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας στοιχεία που λαμβάνει από 93 χώρες μέσω της διεθνούς ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Οι έλεγχοι αφορούν τόκους καταθέσεων, μερίσματα, επιχειρηματικά κέρδη, μισθούς, συντάξεις και άλλες πηγές εισοδήματος, με στόχο τον εντοπισμό όσων δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα.

Η πρώτη φάση των ελέγχων ολοκληρώνεται έως τις 31 Ιουλίου και αφορά κυρίως τα εισοδήματα του 2020, ενώ έως τα τέλη Οκτωβρίου η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να έχει διασταυρώσει το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων που αφορούν το φορολογικό έτος 2021. Όσοι εμφανίσουν αποκλίσεις ανάμεσα στις πληροφορίες που έχουν αποστείλει οι ξένες φορολογικές αρχές και στις δηλώσεις που έχουν υποβάλει στην Ελλάδα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Αν αυτές δεν κριθούν επαρκείς, θα ακολουθήσουν συμπληρωματικοί φόροι, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Πρόκειται για έναν ακόμη γύρο ελέγχων που βασίζεται στην ολοένα μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών. Σήμερα οι φορολογικές αρχές έχουν πρόσβαση σε πολύ περισσότερα δεδομένα σε σχέση με το παρελθόν και οι δυνατότητες απόκρυψης εισοδημάτων στο εξωτερικό έχουν περιοριστεί σημαντικά. Εκτός από τραπεζικούς λογαριασμούς, οι πληροφορίες επεκτείνονται πλέον σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, επενδυτικούς λογαριασμούς, ασφαλιστικά προϊόντα, ψηφιακές πλατφόρμες πληρωμών, ακόμη και σε στοιχεία που αφορούν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, η εντατικοποίηση των ελέγχων αναδεικνύει και μια άλλη πραγματικότητα. Η φορολογική διοίκηση επενδύει σημαντικούς πόρους στη διασταύρωση στοιχείων για εισοδήματα του εξωτερικού, την ώρα που η αντιμετώπιση της μεγάλης εγχώριας φοροδιαφυγής εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Παρά τη διεύρυνση των ψηφιακών εργαλείων και των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η παραοικονομία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ σημαντικές εστίες φοροδιαφυγής εξακολουθούν να εντοπίζονται σε κλάδους της εσωτερικής αγοράς.

Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται όσοι έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία, καθώς υποχρεούνται να δηλώνουν το παγκόσμιο εισόδημά τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, καθώς οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα εξετάσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος ή αν πρόκειται για μεταβολές που έγιναν μόνο για φορολογικούς λόγους.

Οι φορολογούμενοι που διαθέτουν εισοδήματα ή καταθέσεις στο εξωτερικό καλό είναι να ελέγξουν εγκαίρως ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις συμφωνούν με εκείνα που έχουν αποστείλει οι ξένες φορολογικές αρχές. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, η έγκαιρη τακτοποίησή τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική πριν οι υποθέσεις οδηγηθούν στον έλεγχο και στον καταλογισμό πρόσθετων φόρων και προστίμων.

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