Kia: Όλη η υβριδική γκάμα και οι τιμές

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Η Kia διαθέτει στην ελληνική αγορά μία ολοκληρωμένη υβριδική γκάμα, η οποία καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες και επίπεδα τιμής.

Από το compact Stonic έως το οικογενειακό Sportage, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ήπια υβριδικά συστήματα 48V, diesel hybrid και full hybrid τεχνολογία, χωρίς να είναι απαραίτητη η φόρτιση σε πρίζα.

Τα τρία μοντέλα που συνθέτουν σήμερα τον βασικό κορμό της υβριδικής γκάμας είναι τα Kia Stonic, Kia XCeed και Kia Sportage. Οι τιμές ξεκινούν από τις 19.190 ευρώ, ενώ κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η επταετής εργοστασιακή εγγύηση της κορεατικής μάρκας.

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