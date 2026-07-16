Renault Clio: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το Renault Clio διατίθεται στην ελληνική αγορά με τρεις διαφορετικές επιλογές κινητήρα, χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο και τρία επίπεδα εξοπλισμού.
Η γκάμα ξεκινά από τις 21.400 ευρώ και περιλαμβάνει βενζινοκίνητες, διπλού καυσίμου βενζίνης-LPG και πλήρως υβριδικές εκδόσεις, καλύπτοντας τόσο όσους αναζητούν χαμηλό κόστος αγοράς όσο και εκείνους που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία καυσίμου ή στις επιδόσεις.
Οι διαθέσιμες εκδόσεις εξοπλισμού είναι οι evolution, techno και esprit Alpine, ενώ συνολικά το γαλλικό supermini προσφέρεται σε δέκα διαφορετικούς συνδυασμούς κινητήρα και εξοπλισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
MG3: Η καλύτερη πρόταση στην κατηγορία του, τώρα από 16.450€
Η άπιαστη κατηγορία στις πωλήσεις Ιουνίου στην Ελλάδα – Είχε πάνω από το 55%
Τι αυτοκίνητο αγοράζει ένας στους τρεις Έλληνες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.