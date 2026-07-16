Renault Clio: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Renault Clio διατίθεται στην ελληνική αγορά με τρεις διαφορετικές επιλογές κινητήρα, χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο και τρία επίπεδα εξοπλισμού.

Η γκάμα ξεκινά από τις 21.400 ευρώ και περιλαμβάνει βενζινοκίνητες, διπλού καυσίμου βενζίνης-LPG και πλήρως υβριδικές εκδόσεις, καλύπτοντας τόσο όσους αναζητούν χαμηλό κόστος αγοράς όσο και εκείνους που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία καυσίμου ή στις επιδόσεις.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις εξοπλισμού είναι οι evolution, techno και esprit Alpine, ενώ συνολικά το γαλλικό supermini προσφέρεται σε δέκα διαφορετικούς συνδυασμούς κινητήρα και εξοπλισμού.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

MG3: Η καλύτερη πρόταση στην κατηγορία του, τώρα από 16.450€

Η άπιαστη κατηγορία στις πωλήσεις Ιουνίου στην Ελλάδα – Είχε πάνω από το 55%

Τι αυτοκίνητο αγοράζει ένας στους τρεις Έλληνες