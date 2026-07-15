Η άπιαστη κατηγορία στις πωλήσεις Ιουνίου στην Ελλάδα – Είχε πάνω από το 55%

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Περισσότερα από τα μισά καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον Ιούνιο στην Ελλάδα ανήκαν στην ίδια κατηγορία, αφήνοντας τη βενζίνη και όλες τις υπόλοιπες μορφές κίνησης πολύ πίσω.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνέχισε με υψηλές ταχύτητες τον Ιούνιο του 2026, καθώς οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών έφτασαν τις 18.672 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 27,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πίσω από τη συνολική άνοδο, ωστόσο, υπάρχει μία κατηγορία που έχει ξεφύγει εντελώς από τον ανταγωνισμό.

Ο λόγος για τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα οποία απέσπασαν τον Ιούνιο μερίδιο 55,2%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από ένα στα δύο καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στους ελληνικούς δρόμους διέθεταν κάποια μορφή μη επαναφορτιζόμενης υβριδικής τεχνολογίας. Με βάση το σύνολο των ταξινομήσεων, το συγκεκριμένο ποσοστό αντιστοιχεί σε περίπου 10.300 αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα. Πρόκειται για επίδοση που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης σχετικά με το ποια τεχνολογία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

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