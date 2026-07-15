Οδήγηση και υπνηλία: Τα «κρυφά» σημάδια που δείχνουν ότι πρέπει να σταματήσετε αμέσως

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Η οδήγηση υπό καθεστώς έντονης κόπωσης είναι εξίσου επικίνδυνη με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ποια είναι όμως τα προειδοποιητικά καμπανάκια που στέλνει το σώμα και ο εγκέφαλος;
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής του Ύπνου (AASM) και διεθνών οργανισμών οδικής ασφάλειας, ένα ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό οδηγών ομολογεί ότι έχει καθίσει στο τιμόνι ενώ νύσταζε, ενώ εκατομμύρια άλλοι έχουν βιώσει στιγμιαία «αποσύνδεση» ή ακόμα και επεισόδια μικρο-ύπνου (microsleeps) χωρίς καν να το καταλάβουν.
Η κόπωση επιβραδύνει τα αντανακλαστικά, μειώνει την παρατηρητικότητα και επηρεάζει την κρίση του οδηγού. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι οδηγοί τείνουν να υποτιμούν τη νύστα τους, πιστεύοντας ότι μπορούν να την «νικήσουν».
Αν εντοπίσετε έστω και ένα από τα παρακάτω συμπτώματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο εγκέφαλός σας σας προειδοποιεί ότι βρίσκεται στα όριά του:
Πολλοί οδηγοί επιστρατεύουν «κόλπα» για να κρατηθούν ξύπνιοι, τα οποία όμως προσφέρουν μόνο ψευδαίσθηση ασφάλειας:
Η μόνη πραγματική θεραπεία για τη νύστα είναι ο ύπνος. Αν νιώσετε κουρασμένοι:
Θυμηθείτε: Κανένας προορισμός δεν είναι πιο σημαντικός από την ασφάλειά σας. Όταν το σώμα ζητάει ξεκούραση, η μόνη σωστή απόφαση είναι να τραβήξετε χειρόφρενο.
Πηγή: autotypos.gr
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