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15.07.2026 10:52

Οδήγηση και υπνηλία: Τα «κρυφά» σημάδια που δείχνουν ότι πρέπει να σταματήσετε αμέσως

15.07.2026 10:52
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credit: unsplash

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Η οδήγηση υπό καθεστώς έντονης κόπωσης είναι εξίσου επικίνδυνη με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ποια είναι όμως τα προειδοποιητικά καμπανάκια που στέλνει το σώμα και ο εγκέφαλος;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής του Ύπνου (AASM) και διεθνών οργανισμών οδικής ασφάλειας, ένα ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό οδηγών ομολογεί ότι έχει καθίσει στο τιμόνι ενώ νύσταζε, ενώ εκατομμύρια άλλοι έχουν βιώσει στιγμιαία «αποσύνδεση» ή ακόμα και επεισόδια μικρο-ύπνου (microsleeps) χωρίς καν να το καταλάβουν.

Η κόπωση επιβραδύνει τα αντανακλαστικά, μειώνει την παρατηρητικότητα και επηρεάζει την κρίση του οδηγού. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι οδηγοί τείνουν να υποτιμούν τη νύστα τους, πιστεύοντας ότι μπορούν να την «νικήσουν».

Τα 8 σημάδια που «φωνάζουν» ότι πρέπει να σταματήσετε

Αν εντοπίσετε έστω και ένα από τα παρακάτω συμπτώματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο εγκέφαλός σας σας προειδοποιεί ότι βρίσκεται στα όριά του:

  1. Δεν θυμάστε τα τελευταία χιλιόμετρα: Διασχίσατε μια διαδρομή ή προσπεράσατε μια έξοδο χωρίς να έχετε συνείδηση της πορείας σας.
  2. Συνεχές ανοιγοκλείσιμο των ματιών & χασμουρητό: Τα βλέφαρα νιώθουν βαριά και δυσκολεύεστε να κρατήσετε τα μάτια σας εστιασμένα στο δρόμο.
  3. Αποσυντονισμένες σκέψεις & «σκέψεις που ταξιδεύουν»: Δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε στην οδήγηση και πιάνετε τον εαυτό σας να ονειροπολεί.
  4. Απόκλιση από τη λωρίδα: Πατάτε τις διαγραμμίσεις του δρόμου, μπαίνετε στις ειδικές αυλακώσεις της ΛΕΑ (rumble strips) ή διορθώνετε απότομα το τιμόνι.
  5. Δυσκολία στη διατήρηση της κεφαλής: Νιώθετε το κεφάλι σας να «γέρνει» ή να πέφτει προς τα εμπρός.
  6. Μειωμένη απόσταση ασφαλείας: Κολλάτε ασυνείδητα στο προπορευόμενο όχημα χωρίς να υπολογίζετε την απόσταση ακινητοποίησης.
  7. Προσπέραση πινακίδων: Χάνετε σήματα οδικής κυκλοφορίας, κόκκινα φανάρια ή την έξοδο που θέλατε να στρίψετε.
  8. Εκνευρισμός και ανησυχία: Νιώθετε έντονο εκνευρισμό με την κίνηση ή τους άλλους οδηγούς, που προκαλείται από την πνευματική εξάντληση.

Οι μύθοι που ΔΕΝ λειτουργούν

Πολλοί οδηγοί επιστρατεύουν «κόλπα» για να κρατηθούν ξύπνιοι, τα οποία όμως προσφέρουν μόνο ψευδαίσθηση ασφάλειας:

  • ❌ Κατέβασμα των παραθύρων: Ο κρύος αέρας μπορεί να σας ξυπνήσει για 1-2 λεπτά, αλλά δεν ακυρώνει την ανάγκη του εγκεφάλου για ύπνο.
  • ❌ Δυνατή μουσική: Απλώς προσθέτει έναν επιπλέον περισπασμό σε έναν ήδη κουρασμένο εγκέφαλο.
  • ❌ Ενεργοποίηση του κλιματιστικού στο τέρμα: Δεν αποτρέπει τα επεισόδια μικρο-ύπνου.

Τι πρέπει να κάνετε αν νυστάζετε στο τιμόνι

Η μόνη πραγματική θεραπεία για τη νύστα είναι ο ύπνος. Αν νιώσετε κουρασμένοι:

  • Σταματήστε σε ασφαλές σημείο: Βρείτε έναν σταθμό εξυπηρέτησης (ΣΕΑ) ή ένα ασφαλές πάρκινγκ.
  • Κάντε ένα διάλειμμα 15–20 λεπτών (Power Nap): Ένας σύντομος ύπνος 20 λεπτών μπορεί να αποκαταστήσει προσωρινά την εγρήγορσή σας.
  • Καταναλώστε καφέ με σύνεση: Ένας καφές μπορεί να βοηθήσει, αλλά χρειάζεται περίπου 20-30 λεπτά για να δράσει και η επίδρασή του είναι προσωρινή.
  • Αλλάξτε οδηγό: Αν ταξιδεύετε με παρέα, μην διστάσετε να ζητήσετε από κάποιον άλλο να αναλάβει το τιμόνι.

Θυμηθείτε: Κανένας προορισμός δεν είναι πιο σημαντικός από την ασφάλειά σας. Όταν το σώμα ζητάει ξεκούραση, η μόνη σωστή απόφαση είναι να τραβήξετε χειρόφρενο.

Πηγή: autotypos.gr

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