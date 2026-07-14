Six hours of Sao Paulo: Οι ποινές ανέτρεψαν την προσπάθεια της Team Peugeot TotalEnergies

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Μετά τη βροχή που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Σάο Πάολο, τμήματα της πίστας Autodromo José Carlos Pace παρέμειναν υγρά στην αρχή του 6ωρου αγώνα. Ο Loïc Duval (#94) έκανε μια δυνατή εκκίνηση, διατηρώντας την όγδοη θέση του, ενώ ο Paul Di Resta (#93) προσπάθησε να ξεπεράσει την κίνηση και να κερδίσει τέσσερις θέσεις πριν κάνει το πρώτο του pit stop.

Στη συνέχεια, η ομάδα Peugeot TotalEnergies επέλεξε να μοιράσει τις στρατηγικές μεταξύ των δύο PEUGEOT 9X8. Το #93 επανήλθε με το ίδιο σετ τεσσάρων ελαστικών, επιτρέποντάς του να ανέβει στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Στο #94, άλλαξαν τα δύο δεξιά ελαστικά.

Το δεύτερο pit stop για το #93 έγινε στον 70ό γύρο, ενώ το #94 βρισκόταν στην πρώτη πεντάδα πριν σταματήσει στον 84ο γύρο. Στη συνέχεια, τα αυτοκίνητα ανέλαβαν οι Nick Cassidy και Théo Pourchaire, οι οποίοι χρησιμοποίησαν και οι δύο τέσσερα νέα slick ελαστικά.

Δυστυχώς, και τα δύο PEUGEOT 9X8 δέχτηκαν ποινές (ένα stop-and-go για το #94 και ένα drive-through για το #93), ακυρώνοντας όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι Nick και Théo στην πίστα. Οι Stoffel Vandoorne και Malthe Jakobsen ανέλαβαν στη συνέχεια για ένα τελευταίο διπλό stint καθώς η ομίχλη άρχισε να πέφτει πάνω από το Interlagos, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα.

Η πίστα παρέμεινε στεγνή παρά τις λίγες σταγόνες βροχής στα τελευταία 20 λεπτά. Υπό αυτές τις συνθήκες, και τα δύο αυτοκίνητα PEUGEOT 9X8 διατήρησαν έναν δυνατό ρυθμό μέχρι την καρό σημαία, τερματίζοντας 14η για το #94 και 16η για το #93.

Το καλοκαιρινό διάλειμμα έρχεται την κατάλληλη στιγμή για την Team Peugeot TotalEnergies, προσφέροντας την ευκαιρία να ανασυνταχθεί πριν από την επανέναρξη της σεζόν του FIA WEC στο Circuit of the Americas στο Ώστιν του Τέξας, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Δηλώσεις

Emmanuel Esnault (Επικεφαλής Ομάδας)

«Συνολικά, η καλύτερη απόδοση εντοπίζεται στο δυνατό ξεκίνημα στον αγώνα. Ο Paul και ο Loïc κατάφεραν να παλέψουν στην πίστα με τους ανταγωνιστές τους και να διατηρήσουν αξιοπρεπείς θέσεις. Το υπόλοιπο του αγώνα ήταν πιο δύσκολο, καθώς πληρώσαμε υψηλό τίμημα για τα λάθη μας. Οι ανταγωνιστές μας ήταν πιο δυνατοί αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε εξαρτάται από εμάς να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να διασφαλίσουμε ότι η προσπάθεια θα αποδώσει καρπούς στους επόμενους αγώνες».

Nick Cassidy (PEUGEOT 9X8 #93)

«Το stint μου ήταν αρκετά απαιτητικό. Ένιωθα καλά στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών, αλλά στον αγώνα δεν είχα το ίδιο συναίσθημα. Η ομάδα έκανε καλή δουλειά και από την πλευρά μου έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα».

Paul Di Resta (PEUGEOT 9X8 #93)

«Το πρώτο μου stint δεν ήταν και τόσο άσχημο, κέρδισα μερικές θέσεις και ήμουν περίπου 15 δευτερόλεπτα πίσω από το πρώτο αυτοκίνητο. Στο δεύτερο stint μου, αντιμετώπισα προβλήματα με την φθορά των ελαστικών και μετά πήραμε ποινή. Απλώς δεν ήταν το Σαββατοκύριακό μας.»

Stoffel Vandoorne (PEUGEOT 9X8 #93)

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για εμάς. Δεχτήκαμε ποινές και οι συνθήκες ήταν δύσκολες προς το τέλος με κακή ορατότητα. Το θετικό είναι ότι καταφέραμε να φέρουμε το αυτοκίνητο στον τερματισμό».

Loïc Duval (PEUGEOT 9X8 #94)

«Ένας δύσκολος αγώνας. Ο ρυθμός και οι ρυθμίσεις μας δεν ήταν τόσο κακές… Έκανα ένα λάθος στην τελευταία μου είσοδο στα pit γιατί νόμιζα ότι είχα ενεργοποιήσει τον περιοριστή pit. Συγγνώμη γι’ αυτό. Είχαμε ρυθμό ανάμεσα στους πρώτους 10».

Malthe Jakobsen (PEUGEOT 9X8 #94)

«Ένας απογοητευτικός αγώνας, τίποτα δεν λειτούργησε πραγματικά για εμάς. Περιμέναμε περισσότερα μετά τις προκριματικές στην διαδικασία Hyperpole. Τώρα ήρθε η ώρα για το διάλειμμα, να αναζωογονηθούμε και θα επιστρέψουμε ακόμα καλύτεροι στο Ώστιν».

Théo Pourchaire (PEUGEOT 9X8 #94)

«Ένα στενάχωρο αποτέλεσμα, ειδικά επειδή ξεκινήσαμε από την όγδοη θέση και είχαμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε βαθμούς σήμερα. Οι ποινές μας κόστισαν πολύ. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος με τον ρυθμό μας στον αγώνα και με τη δουλειά που έκανε όλη η ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη σκληρή δουλειά και τώρα κοιτάμε μπροστά για το Ώστιν. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε καλύτερες θέσεις εκεί».

Σημείωση:

* Τα stints (θητείες/διαστήματα) στο WEC

Οι αγώνες με εκατοντάδες χιλιόμετρα για 6 ή 10 ή ακόμα περισσότερο για 24 ώρες είναι μια σκληρή δοκιμασία για κάθε οδηγό ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του τον αγώνα. Έτσι το WEC επιτρέπει στις ομάδες να χωρίσουν τον αγώνα σε «stints» (θητείες/διαστήματα) μεταξύ έως και τριών οδηγών ανά αυτοκίνητο για να αγωνιστούν. Ένα μεμονωμένο «stint» (διάστημα) συνήθως διαρκεί μέχρι το αυτοκίνητο να εξαντλήσει ένα γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου, ή 45 λεπτά έως μία ώρα. Περιληπτικά, κάθε περίοδος μεταξύ των στάσεων των μονοθεσίων για ανεφοδιασμό καυσίμου είναι γνωστή ως stint.

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