Ημέρα της Βαστίλης: Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος από τη Γαλλία και τον Μακρόν (Photos/Videos)

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Σε επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος και δυνατοτήτων της Γαλλίας μετατράπηκε η παρέλαση στο Παρίσι για την επέτειο της Ημέρας της Βαστίλης, με τον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να επιθεωρεί αυτοπροσώπως τα στρατεύματα και τα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν ενώπιον των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων».

«Ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν συμμετάσχει στην παρέλαση για να σηματοδοτήσουν τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική της αυτονομία και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση», όπως ανακοίνωνε το Ελιζέ, ενόψει της έναρξης της επιβλητικής παρέλασης. Η φετινή διοργάνωση με κεντρικό θέμα τη «στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης» ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές των τελευταίων ετών, με αεροπορικά σμήνη, στρατιωτικά οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ειδικό αφιέρωμα στα 400 χρόνια του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Την επομένη μιας νέας συνόδου κορυφής στη γαλλική πρωτεύουσα των 37 χωρών του «συνασπισμού των προθύμων» για την Ουκρανία, η Γαλλία τίμησε τα αποσπάσματα καθεμιάς από τις χώρες αυτές – παρέλασαν συνολικά 500 στρατιωτικοί – ενώ πίσω τους ακολούθησαν 25 Ουκρανοί στρατιωτικοί. Συνολικά, στην παρέλαση της 14ης Ιουλίου συμμετείχαν 6.686 γυναίκες και άνδρες, 98 αεροσκάφη, 33 ελικόπτερα, 315 στρατιωτικά οχήματα και 193 άλογα, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο συμβολικές στρατιωτικές επιδείξεις της Γαλλίας.

Στρατιωτικά εμβατήρια και μουσική από δημοφιλείς ταινίες του Χόλιγουντ όπως της «Marvel» αλλά και παλιότερες, όπως του «Τhe Rock», συνόδευσαν την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Όπως σημείωνε η γαλλική προεδρία, επρόκειτο για έναν «ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της». Ο συνασπισμός αυτός, που σχηματίσθηκε αρχικά από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους, δεσμεύθηκε να υποστηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ ή ακόμα η Δανή Μέτε Φρεντέρικσεν, παρακολούθησαν την παρέλαση. Tους ηγέτες υποδέχτηκε η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

🚨 🇫🇷 Macron arrives to attend France's annual Bastille Day military parade in Paris. pic.twitter.com/gmcXogbtQG July 14, 2026

«Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το ακόλουθο: ναι, η ειρήνη είναι σκοπός μας, ναι, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο. Και, ναι, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη για να τα υπερασπισθούμε και με τίμημα το αίμα, αν χρειαστεί», δήλωνε ο πρόεδρος Μακρόν κατά την παραδοσιακή ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις την παραμονή της εθνικής γιορτής, ενώ σήμερα επιθεώρησε τους στρατιώτες που θα πραγματοποιούσαν την παρέλαση και μετέβη με στρατιωτικό όχημα στα Ηλύσια Πεδία.

Την παρέλαση άνοιξε το επίσημο ακροβατικό αεροπορικό σμήνος επιδείξεων ακριβείας της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας «Περίπολος της Γαλλίας» (Patrouille de France) και ακολούθησαν δύο γαλλικά Mirage 2000, που είχαν Ουκρανούς συγκυβερνήτες εκπαιδευμένους στη Γαλλία. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα δέκα ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας με δύο μαχητικά Rafale. Για την τελευταία παρέλασή του ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε προσκαλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την πρώτη του, το 2017, θέλησε επίσης να δείξει την αύξηση της ισχύος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων υπό την προεδρία του.

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