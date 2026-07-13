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13.07.2026 22:30

Συμμαχία των Προθύμων: Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Rafale και αντιαεροπορικές συστοιχίες, έλαβε άδεια για την παραγωγή πυραύλων

13.07.2026 22:30
zelensky-macron

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Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν «οδικό χάρτη» που προβλέπει την αγορά, εκ μέρους του Κιέβου, 16 μαχητικών αεροσκαφών Rafale και του οπλισμού τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται και «να πετούν στον ουκρανικό ουρανό από το 2028-29», ανακοίνωσε απόψε, Δευτέρα 13/7, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας το Κίεβο θα αποκτήσει επίσης αντιαεροπορικές συστοιχίες SAMP/T νέας γενιάς, οι οποίες «θα συμπληρώσουν τα συστήματα που θα παραδοθούν, μαζί με τους πυραύλους τους, τις επόμενες εβδομάδες», είπε ο Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», στο Παρίσι.

Η συμφωνία προβλέπει εξάλλου την παράδοση ραντάρ και τη χορήγηση στην Ουκρανία άδειας παραγωγής βομβών AASM, αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30 και πυραύλων Scalp, τύπου κρουζ.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η πολυεθνική δύναμη που πρόκειται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία αφού σιγήσουν τα όπλα, θα αρχίσει να εκπαιδεύεται σε «γειτονικές χώρες» εντός των επόμενων μηνών.

«Αποφασίσαμε σήμερα τις ασκήσεις που θα διεξαχθούν τους επόμενους μήνες (…) Θα αναπτυχθούν στις γειτονικές χώρες της Ουκρανίας για να επικυρώσουν τα σχέδια ανάπτυξής μας και να αποδείξουν ότι είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι και αξιόπιστοι», δήλωσε μετά το πέρας της συνόδου, έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι εκπρόσωποι των χωρών που προσήλθαν τη Δευτέρα στο Παρίσι συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, κυρίως σε σχέση με τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους. Συμφώνησαν επίσης σε περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 22:52
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ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία των Προθύμων: Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Rafale και αντιαεροπορικές συστοιχίες, έλαβε άδεια για την παραγωγή πυραύλων

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