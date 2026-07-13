«Πόλεμος» για το ποιος θα εισπράττει στο Ορμούζ – Τρολάρει τις ΗΠΑ το Ιράν για τα διόδια Τραμπ – Την Τρίτη σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός

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Ο αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας) της 14ης Ιουλίου, ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Δεν θα παρεμποδίζεται πάντως η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν.

Ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social νωρίτερα τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ «επαναφέρουν» τον αποκλεισμό του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και θα χρεώνουν τα πλοία για ασφαλή διέλευση.

«Οι ΗΠΑ θα είναι γνωστές ως ο Φύλακας του Στενού του Ορμούζ», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, «αλλά θα αποζημιώνονται με συντελεστή 20% για όλα τα φορτία που μεταφέρονται».

Η Ουάσινγκτον άρχισε να εμποδίζει την κυκλοφορία πλοίων προς και από τα λιμάνια του Ιράν τον Απρίλιο και τον τερμάτισε τον Ιούνιο μετά από μια ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Ο ναυτιλιακός οργανισμός του ΟΗΕ απάντησε στη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον επιβάλλει εκ νέου αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ και θα εισπράττει προμήθειες περίπου 20% για κάθε φορτίο που διέρχεται από αυτό.

Ένας εκπρόσωπος του ναυτιλιακού οργανισμού του ΟΗΕ δήλωσε: «Γνωρίζουμε την ανάρτηση και περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντα ήμασταν συνεπείς στη θέση μας σχετικά με τις πληρωμές – ο ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) αντιτίθεται σθεναρά στην επιβολή τελών για τη διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα. Δεν υπάρχει νομική βάση με την οποία μπορούν να επιβληθούν υποχρεωτικά τέλη αποκλειστικά για τη διέλευση από ένα στενό».

Την ίδια ώρα, η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ και απείλησε με επιθέσεις εναντίον όσων συνεργάζονται με την Ουάσινγκτον.

«Δεν επιτρέπουμε και δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB.

Οι ιρανικές δυνάμεις θα «αντιμετωπίσουν αυστηρά οποιαδήποτε διαταραχή και ανασφάλεια» εκτός της καθορισμένης διαδρομής της Τεχεράνης.

«Οποιαδήποτε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υλικοτεχνική υποστήριξη για τον επιτιθέμενο στρατό αυτής της χώρας θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», δήλωσε ο Ζολφαγαρί, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να «κατακλύσει όλες τις χώρες της περιοχής».

Άνοδος 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση Τραμπ

Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε πάνω από 6% αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Δευτέρας ότι οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό του Ιράν και θα «αποζημιωθούν» για την βοήθεια που παρέχουν στα πλοία κατά τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Η τιμή του αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκε περισσότερο από 6%, πάνω από 75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές αργό πετρέλαιο Brent επίσης αυξήθηκε κατά 6% στα 80 δολάρια το βαρέλι. Η πρόσφατη αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχει σταματήσει και τις μειώσεις στις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ.

Οι μετοχές επίσης υποχώρησαν, με τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 0,6% στις πρώτες απογευματινές συναλλαγές. Ο Nasdaq έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας και υποχώρησε κατά 1,3%.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αποζημίωση θα είναι «με συντελεστή 20% σε όλα τα φορτία που μεταφέρονται». Δεν ήταν άμεσα σαφές πώς θα λειτουργούσε αυτό. Οι εταιρείες ενέργειας και ναυτιλίας έχουν απορρίψει έντονα μια παρόμοια ιδέα από το Ιράν, σύμφωνα με την οποία τα πλοία θα πληρώνουν διόδια για να περάσουν από την κρίσιμη πλωτή οδό.

Αραγτσί: Το Ιράν είναι «φύλακας του Στενού και θα παραμείνει για πάντα»

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν είπε ότι η χώρα «ήταν πάντα ο φύλακας του Στενού και θα παραμείνει για πάντα».

Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τέλος στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος παρέχει ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να αποζημιωθεί για αυτήν την υπηρεσία», πρόσθεσε ο Αραγτσί σε μια ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι «το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι».

POTUS is absolutely right. Whoever provides secure and safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz should be compensated for this service.



Iran has always been the GUARDIAN of the Strait and will remain so FOREVER.



20% is of course too much. We will be fair — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 13, 2026

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