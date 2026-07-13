«Πάγος» στα σχέδια Τραμπ για τέλη στα Στενά του Ορμούζ: «Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή τους» λέει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός

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Ο ναυτιλιακός οργανισμός του ΟΗΕ απάντησε στη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον επιβάλλει εκ νέου αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ και θα εισπράττει προμήθειες περίπου 20% για κάθε φορτίο που διέρχεται από αυτό.

Ένας εκπρόσωπος του ναυτιλιακού οργανισμού του ΟΗΕ δήλωσε: «Γνωρίζουμε την ανάρτηση και περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντα ήμασταν συνεπείς στη θέση μας σχετικά με τις πληρωμές – ο ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) αντιτίθεται σθεναρά στην επιβολή τελών για τη διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα. Δεν υπάρχει νομική βάση με την οποία μπορούν να επιβληθούν υποχρεωτικά τέλη αποκλειστικά για τη διέλευση από ένα στενό».

Ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ «επαναφέρουν» τον αποκλεισμό του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και θα χρεώνουν τα πλοία για ασφαλή διέλευση.

«Οι ΗΠΑ θα είναι γνωστές ως ο Φύλακας του Στενού του Ορμούζ», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, «αλλά θα αποζημιώνονται με συντελεστή 20% για όλα τα φορτία που μεταφέρονται».

Η Ουάσινγκτον άρχισε να εμποδίζει την κυκλοφορία πλοίων προς και από τα λιμάνια του Ιράν τον Απρίλιο και τον τερμάτισε τον Ιούνιο μετά από μια ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Είπε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, ο ανανεωμένος ναυτικός αποκλεισμός δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ, λόγω της νομικής απαίτησης να ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες πλοίων 24 ώρες νωρίτερα. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ θα ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία αργότερα τη Δευτέρα.

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