Διάγγελμα Τραμπ τα ξημερώματα της Παρασκευής – Θα δημοσιοποιήσει αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τις εκλογές του 2020

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 13/7, ότι θα εκφωνήσει μια «ομιλία προς το έθνος» στις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης, (04.00 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας).

Στην ανακοίνωσή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί.

Ωστόσο, η ομιλία που σκοπεύει να εκφωνήσει φαίνεται πως θα αφορά πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020.

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του MS Now, επικαλούμενος δύο μη κατονομαζόμενους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

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