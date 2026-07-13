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13.07.2026 23:51

Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: Προανήγγειλε «σφοδρά πλήγματα» απόψε και την Τρίτη – Αναφορές για επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

13.07.2026 23:51
trump deixnei g7

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Σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας τη Δευτέρα, 13/7, σε συνέντευξή του στο Hugh Hewitt Show, ότι το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και την Τρίτη, 14/7, με τις επιθέσεις να ξεκινούν λίγο μετά τις δηλώσεις του.

Αναφερόμενος στο Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που είχαν υπογράψει ΗΠΑ και Ιράν, υποστήριξε ότι το είχε χρησιμοποιήσει ως δοκιμασία απέναντι στην Τεχεράνη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανταποκρίθηκε, ούτε τήρησε όσα είχαν συμφωνηθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το «Pickaxe Mountain» στο πλαίσιο των ενεργειών τους κατά του Ιράν. Το Pickaxe Mountain αποτελεί την κωδική ονομασία που χρησιμοποιούν οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών για μια άκρως απόρρητη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισημαίνοντας ότι, παρά τη στενή συνεργασία τους, δεν λείπουν οι διαφωνίες μεταξύ τους. «Τα πάμε πολύ καλά με τον Νετανιάχου», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Μερικές φορές διαφωνώ μαζί του και του το λέω».

CENTCOM: Τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) και μετά τις παραπάνω δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία ακόμη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για σειρά εκρήξεων στο Μπαντάρ Αμπάς και το Κεσμ, δύο σημεία που είχαν χτυπηθεί και τις προηγούμενες ημέρες και βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Στην ανάρτησή της η CENTCOM επισημαίνει ότι «Σήμερα, στις 4:45 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, 23:45 της Δευτέρας στην Ελλάδα), η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ξεκίνησε την τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή. Οι επιθέσεις αυτές θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις ιρανικές δυνάμεις και να περιορίζουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».

Ιράν: Πλήξαμε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και στοχεύσαμε αμερικανικό πλοίο

Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Κουβέιτ με τη χρήση drones.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο ένα «εχθρικό» αμερικανικό πλοίο, χρησιμοποιώντας πυραύλους κρουζ.

Ακυρώνονται προξενικά ραντεβού των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας την αναβολή των προγραμματισμένων προξενικών ραντεβού, επικαλούμενες την επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι και το γενικό προξενείο στο Ντουμπάι ακύρωσαν τα προξενικά ραντεβού από τις 13 έως τις 15 Ιουλίου, λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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