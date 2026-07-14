Γαλλία: Δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς σε όλη τη χώρα – Στάχτη πάνω από 12.000 στρέμματα στο Φοντενεμπλό (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρησμούς ή από αμέλεια –οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι– ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Είναι 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι, με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο μεταξύ τους», είπε ο υπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

«Από τους 59, οι επτά έχουν τεθεί υπό κράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχτηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως» πρόσθεσε.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Φοντενεμπλό

Για την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο «κυρίως μέτωπο» και ότι υπάρχει δυστυχώς μια δεύτερη εστία, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από την πρώτη, που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής. «Δεν είναι υπό έλεγχο», τόνισε.

NOW: A dangerous forest fire is approaching residential areas in the Fontainebleau Forest, Seine-et-Marne, Île-de-France, near Paris, France, with evacuations now underway.



More than 800 hectares have already burned. For the first time in the Paris region, two Canadair water… pic.twitter.com/CnrHlSE0TT — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 13, 2026

Άλλες πυρκαγιές, που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν, έχουν πλέον κατασβεστεί και η κυκλοφορία επανέρχεται σε κανονικές συνθήκες, ανακοίνωσαν εξάλλου οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι SNCF. Την Κυριακή είχε διακοπεί η κυκλοφορία και σε ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α6, που οδηγεί στη νοτιοανατολική Γαλλία και διασχίζει το δάσος του Φοντενεμπλό.

FEUX DE FORÊT : L'incendie en forêt de #Fontainebleau a désormais brûlé plus de 1000 hectares, soit près de 5% du massif forestier. De nouveaux départs de feu sont signalés dans la forêt. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. L'A6 reste fermée pour une durée… pic.twitter.com/j2rMteivuY — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 13, 2026

Διαβάστε επίσης:

Διάγγελμα Τραμπ τα ξημερώματα της Παρασκευής – Θα δημοσιοποιήσει αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τις εκλογές του 2020

Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: Προανήγγειλε «σφοδρά πλήγματα» απόψε και την Τρίτη – Αναφορές για επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Σοκ στη Λεμεσό: 58χρονη κατήγγειλε τον 44χρονο γαμπρό της για επαναλαμβανόμενους βιασμούς











