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13.07.2026 23:32

Σοκ στη Λεμεσό: 58χρονη κατήγγειλε τον 44χρονο γαμπρό της για επαναλαμβανόμενους βιασμούς

13.07.2026 23:32
VIASMOS

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Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης διερευνά η Αστυνομία Κύπρου στη Λεμεσό, μετά από καταγγελία που υπέβαλε 58χρονη γυναίκα σε βάρος του 44χρονου γαμπρού της. Ο Ελληνοκύπριος άνδρας συνελήφθη και, έπειτα από απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση προκειμένου να προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία.

Οι έρευνες του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού αφορούν καταγγελίες για βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση και ψυχολογική βία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, η 58χρονη αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικής υγείας, παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των συνθηκών υπό τις οποίες φέρονται να έλαβαν χώρα τα καταγγελλόμενα περιστατικά.

Η καταγγελία της γυναίκας και οι ισχυρισμοί για επαναλαμβανόμενα περιστατικά

Με βάση όσα ανέφερε η 58χρονη στις Αρχές, ο 44χρονος φέρεται να μετέβη στην οικία όπου διαμένει και να προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε πως ανάλογες ενέργειες είχαν συμβεί και σε προηγούμενο χρόνο.

Η γυναίκα κατήγγειλε επίσης ότι ο γαμπρός της τής ζητούσε κατ’ επανάληψη να έχουν ερωτική επαφή, ωστόσο, όπως ανέφερε, παρά τις αρνήσεις της, εκείνος φέρεται να συνέχιζε με πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα σε βάρος της, χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η υπόθεση οδηγήθηκε στις Αρχές μετά την καταγγελία της, ενώ εξετάζονται και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες σχετικό περιστατικό φέρεται να έγινε αντιληπτό από άλλο πρόσωπο.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 44χρονος

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, ο 44χρονος αρνήθηκε ότι προχώρησε σε βιασμό. Οι ισχυρισμοί του εξετάζονται μαζί με τα στοιχεία της υπόθεσης, την καταγγελία της 58χρονης, τα τεκμήρια που έχουν συγκεντρωθεί και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων.

Η 58χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι Αρχές έχουν παραλάβει υλικό και στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή ανάλυση. Η διερεύνηση συνεχίζεται με προσεκτικούς χειρισμούς, εξαιτίας της σοβαρότητας της υπόθεσης, αλλά και της κατάστασης της γυναίκας, η οποία αξιολογείται ως ευάλωτη.

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