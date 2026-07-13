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13.07.2026 22:56

Μαχαίρια και ματσέτες μέρα μεσημέρι στους δρόμους του Μάντσεστερ – Σοκαριστικές εικόνες από άγρια επίθεση (Video)

13.07.2026 22:56
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Σκηνές βίας καταγράφηκαν σε δρόμο του Μάντσεστερ στην Αγγλία, όπου ομάδα κουκουλοφόρων που κινούνταν με μηχανές επιτέθηκε με ματσέτες σε δύο άνδρες μέσα σε αυτοκίνητο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια οδηγού άλλου οχήματος, ο οποίος κατέγραψε τη συμπλοκή σοκαρισμένος.

Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Χιουλμ, σε διασταύρωση με φανάρι, όταν τρεις άνδρες προσέγγισαν ένα ασημί αυτοκίνητο από διαφορετικές πλευρές. Οι δράστες, που ήταν οπλισμένοι, κινήθηκαν αιφνιδιαστικά εναντίον των επιβαινόντων.

Ένας από τους κουκουλοφόρους πέρασε τη ματσέτα του από το παράθυρο του συνοδηγού και χτύπησε προς το εσωτερικό του οχήματος, ενώ σχεδόν την ίδια στιγμή ένας δεύτερος επιτιθέμενος άρχισε να επιτίθεται από την πλευρά του οδηγού.

Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα έφεραν αρχικά σε δύσκολη θέση τους δύο άνδρες, οι οποίοι παρέμεναν μέσα στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατάφεραν να βγουν από το όχημα και να απαντήσουν στην επίθεση.

Μάχη με ματσέτες στη μέση του δρόμου

Ο οδηγός, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα, βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς να κρατά κάποιο όπλο. Παρ’ όλα αυτά, κινήθηκε εναντίον ενός από τους επιτιθέμενους και κατάφερε να τον ρίξει από τη μηχανή του, πριν δεχθεί χτύπημα, όπως φαίνεται στο βίντεο, κατά την προσπάθειά του να συνεχίσει την επίθεση.

Από την άλλη πλευρά του οχήματος, ο συνοδηγός εμφανίστηκε κρατώντας τη δική του ματσέτα και έσπευσε να βοηθήσει τον οδηγό.

Μετά την προσωρινή απομάκρυνση των δραστών, ο οδηγός επέστρεψε στο αυτοκίνητο και αναζήτησε κάτι στο εσωτερικό του. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ξανά στο σημείο κρατώντας μαχαίρι, προκειμένου να εμπλακεί εκ νέου στη συμπλοκή.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν τέσσερις άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι στο οδόστρωμα, με τις ματσέτες σηκωμένες και τις επιθέσεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

«Σας παρακαλώ, σταματήστε», ακούγεται να φωνάζει ο αυτόπτης μάρτυρας, την ώρα που η σύγκρουση γίνεται ακόμη πιο βίαιη.

«Καλώς ήρθατε στη Βρετανία, όλοι έχουν μαχαίρια», σχολιάζει σοκαρισμένος, παρακολουθώντας τη συμπλοκή.

Έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου και απομακρύνθηκαν με τις μηχανές

Οι επιτιθέμενοι κατάφεραν στη συνέχεια να επανέλθουν στη σύγκρουση και πίεσαν τους δύο άνδρες να κινηθούν προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Ένας από τους δράστες τούς ακολούθησε και παραλίγο να χτυπήσει έναν από τους δύο με τη ματσέτα του. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τη λαβή του όπλου για να προκαλέσει ζημιά στο πίσω τζάμι του οχήματος, πριν επιστρέψει στην επίθεση εναντίον του ενός άνδρα.

«Αυτό είναι που έχουμε να αντιμετωπίζουμε καθημερινά», ακούγεται να λέει ο μάρτυρας, εμφανώς εξοργισμένος και τρομοκρατημένος από τις εικόνες που εκτυλίσσονταν μπροστά του.

Λίγο αργότερα, οι δράστες πήραν τις μηχανές τους και εγκατέλειψαν το σημείο. Οι δύο άνδρες επέστρεψαν στο κατεστραμμένο όχημα, με τον έναν από αυτούς να εμφανίζεται τραυματισμένος και να έχει αιμορραγία στο κεφάλι.

«Κοιτάξτε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αιμορραγεί, έχει χτυπηθεί στο κεφάλι και επιστρέφει στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι απολύτως εξοργιστικό», σχολιάζει στο τέλος του βίντεο ο αυτόπτης μάρτυρας.

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