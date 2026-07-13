Ο Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο ότι έχουν ξαναρχίσει οι μάχες στο Ιράν

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Σε επιστολή που απεστάλη στους ηγέτες του Κογκρέσου την Παρασκευή και την οποία έλαβαν οι New York Times τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε «αμυντικά πλήγματα εναντίον στόχων εντός του Ιράν» στις 7 Ιουλίου.

Η ειδοποίηση πυροδοτεί για άλλη μια φορά τη διαμάχη μεταξύ του Καπιτωλίου και του Λευκού Οίκου σχετικά με την εξουσία του προέδρου να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Και τα δύο σώματα έχουν ήδη ψηφίσει για να δώσουν εντολή στον πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο ή να ζητήσει έγκριση προκειμένου να τον ξεκινήσει εκ νέου, αλλά ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι ο Τραμπ ενεργεί εντός της συνταγματικής του εξουσίας ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

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