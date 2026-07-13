search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 22:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 21:53

Βενεζουέλα: Πάνω από 4.500 οι νεκροί από τους σεισμούς, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι

13.07.2026 21:53
venezuela-ereipia2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο απολογισμός από τους δίδυμους, ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 4.561 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα, προσωρινά στοιχεία που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο αριθμός των τραυματιών από τον σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907.

Διαβάστε επίσης:

«Πάγος» στα σχέδια Τραμπ για τέλη στα Στενά του Ορμούζ: «Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή τους» λέει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός

Πανηγυρίζει ο Ερντογάν για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ: Η Τουρκία είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες της Συμμαχίας

FT: Το Ντουμπάι κατασκευάζει νέο λιμάνι για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία των Προθύμων: Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Rafale και αντιαεροπορικές συστοιχίες, έλαβε άδεια για την παραγωγή πυραύλων

Marfin
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: «Η έκθεση δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση», λένε οι συνήγοροι των συλληφθέντων – Οι φωτογραφίες που οδήγησαν στα ίχνη τους

nosokomeio lamias new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία για τα κρούσματα σαλμονέλας: Πάνω από 30 ασθενείς στα επείγοντα, έρευνα για τη μολυσμένη παρτίδα τροφίμου

elas_1506_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ κατά Μητσοτάκη για Άργος: «Απολογισμός 2.200 λέξεων, ούτε μία για τη μάνα του Θοδωρή»

venezuela-ereipia2
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πάνω από 4.500 οι νεκροί από τους σεισμούς, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: Οι προβλέψεις για το πώς διαμορφώνονται οι Βάσεις σε 100 σχολές

argos-apologia-astynomikwn-sto-nafplio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: Απίστευτη δήλωση του δημάρχου - «Περιττή» η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, με «προβλήματα συμπεριφοράς» το θύμα

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 22:52
zelensky-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία των Προθύμων: Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Rafale και αντιαεροπορικές συστοιχίες, έλαβε άδεια για την παραγωγή πυραύλων

Marfin
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: «Η έκθεση δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση», λένε οι συνήγοροι των συλληφθέντων – Οι φωτογραφίες που οδήγησαν στα ίχνη τους

nosokomeio lamias new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία για τα κρούσματα σαλμονέλας: Πάνω από 30 ασθενείς στα επείγοντα, έρευνα για τη μολυσμένη παρτίδα τροφίμου

1 / 3