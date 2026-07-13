FT: Το Ντουμπάι κατασκευάζει νέο λιμάνι για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

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Η DP World, ο φορέας διαχείρισης λιμένων του Ντουμπάι, σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού και τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια κίνηση που θα μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπάι από τη ναυαρχίδα του, τον κόμβο Τζεμπέλ Άλι και την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Η DP World βρίσκεται σε συνομιλίες για την κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζάιρα και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υπάρχον λιμάνι του εμιράτου, πρόσθεσε η εφημερίδα, επικαλούμενη άτομα με γνώση των σχεδίων.

Το Ιράν έχει αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ καθ’ όλη τη διάρκεια του περιφερειακού πολέμου που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συνεχιζόμενης κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

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