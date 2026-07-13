search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 20:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 19:18

FT: Το Ντουμπάι κατασκευάζει νέο λιμάνι για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

13.07.2026 19:18
fujairah dubai

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η DP World, ο φορέας διαχείρισης λιμένων του Ντουμπάι, σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού και τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια κίνηση που θα μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπάι από τη ναυαρχίδα του, τον κόμβο Τζεμπέλ Άλι και την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Η DP World βρίσκεται σε συνομιλίες για την κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζάιρα και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υπάρχον λιμάνι του εμιράτου, πρόσθεσε η εφημερίδα, επικαλούμενη άτομα με γνώση των σχεδίων.

Το Ιράν έχει αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ καθ’ όλη τη διάρκεια του περιφερειακού πολέμου που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συνεχιζόμενης κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Ένας νεκρός σε νέα επιχείρηση της ICE στο Μέιν – Δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα

Οι ΗΠΑ έπληξαν υποβρύχιο και εγκατάσταση συντήρησης πλοίων στο Ιράν – «Η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε θαλάσσια drones» (Video)

Σκληρά αντίποινα κατά της Ουκρανίας υπόσχεται ο Πούτιν: «Θα απαντήσουμε με πολύ μεγαλύτερη δύναμη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spetses
ΕΛΛΑΔΑ

Σπέτσες: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας από προπέλα σκάφους

tom cruise nea tainia – new
ΣΙΝΕΜΑ

«Digger»: Ο… αγνώριστος Τομ Κρουζ στην ταινία του Ινιαρίτου – Παππούς με άσπρα μαλλιά και κοιλίτσα ο σταρ

kairos zesti athina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και θερμοκρασίες κοντά στους 39 βαθμούς – Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

petrelaio-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοδος 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση Τραμπ για επαναφορά του αποκλεισμού και τέλη στα Στενά του Ορμούζ

androulakis tiktok – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok: Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: Οι προβλέψεις για το πώς διαμορφώνονται οι Βάσεις σε 100 σχολές

argos-apologia-astynomikwn-sto-nafplio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: Απίστευτη δήλωση του δημάρχου - «Περιττή» η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, με «προβλήματα συμπεριφοράς» το θύμα

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 20:55
spetses
ΕΛΛΑΔΑ

Σπέτσες: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας από προπέλα σκάφους

tom cruise nea tainia – new
ΣΙΝΕΜΑ

«Digger»: Ο… αγνώριστος Τομ Κρουζ στην ταινία του Ινιαρίτου – Παππούς με άσπρα μαλλιά και κοιλίτσα ο σταρ

kairos zesti athina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και θερμοκρασίες κοντά στους 39 βαθμούς – Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

1 / 3