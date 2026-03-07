Συναγερμός στο Ντουμπάι: Συντρίμμια από ιρανικό βλήμα έπεσαν σε ουρανοξύστη στη Μαρίνα, εκκενώσεις κτιρίων

Κτίρια γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι εκκενώθηκαν το Σάββατο, μετά την πτώση συντριμμιών από αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων, που προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη ενός πολυώροφου ουρανοξύστη στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Βίντεο που αναρτήθηκε από το πρακτορείο Nexta απεικονίζει καπνούς να αναδύονται από τον 88ο όροφο του κτιρίου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

⚡️ A powerful explosion was heard in Dubai — media reports



The blast was reportedly heard in several parts of the city, including the Dubai Marina area, which is popular with tourists.



It appears that an Iranian drone has crashed into the 23 Marina skyscraper in Dubai — smoke… pic.twitter.com/VNygE7C4XW — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

Το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβεβαίωσε ότι «κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό», παρά τις ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου.

Η Μαρίνα φιλοξενεί πληθώρα τουριστικών και εμπορικών χώρων, όπως το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το Dubai Marina Mall, καθιστώντας την περιοχή ιδιαίτερα πολυσύχναστη. Καθώς ο ήχος των αναχαιτίσεων αντηχούσε στην πόλη, οι κάτοικοι του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι έλαβαν στα κινητά τους προειδοποιήσεις για εισερχόμενους πυραύλους.

Εχθρός το Ιράν, λέει ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Τα πλήγματα ακολούθησαν λίγες ώρες μετά τις σπάνιες δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν «τον εχθρό».

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι όμορφα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ένα πρότυπο προς μίμηση, αλλά σας λέω, μην ξεγελιέστε από αυτό», προειδοποίησε την Τεχεράνη κατά την επίσκεψή του σε νοσοκομείο που περιθάλπει αμάχους τραυματισμένους από τα πλήγματα. «Το χέρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορεί να φτάσει μακριά και είναι ισχυρό, η σάρκα του είναι πικρή και δεν είμαστε εύκολη λεία».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη «δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες» και ότι οποιαδήποτε πλήγματα θα πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν από τα εδάφη τους. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο της χώρας.

Ο Ιρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα πλήγματα και κάλεσε τις χώρες της περιοχής «να μην μετατραπούν σε εργαλεία του Ισραήλ ή των ΗΠΑ», επισημαίνοντας ότι οι λύσεις πρέπει να επιδιώκονται μέσω διπλωματίας.

Διαβάστε επίσης:

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν

Χάος στο Λονδίνο: Βίαιες συγκρούσεις υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος έξω από τζαμί (Video)

Τραμπ: Η Κούβα διαπραγματεύεται συμφωνία με την Ουάσινγκτον





