ΚΟΣΜΟΣ

07.03.2026 20:37

Συναγερμός στο Ντουμπάι: Συντρίμμια από ιρανικό βλήμα έπεσαν σε ουρανοξύστη στη Μαρίνα, εκκενώσεις κτιρίων

07.03.2026 20:37
dubai

Κτίρια γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι εκκενώθηκαν το Σάββατο, μετά την πτώση συντριμμιών από αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων, που προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη ενός πολυώροφου ουρανοξύστη στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Βίντεο που αναρτήθηκε από το πρακτορείο Nexta απεικονίζει καπνούς να αναδύονται από τον 88ο όροφο του κτιρίου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβεβαίωσε ότι «κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό», παρά τις ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου.

Η Μαρίνα φιλοξενεί πληθώρα τουριστικών και εμπορικών χώρων, όπως το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το Dubai Marina Mall, καθιστώντας την περιοχή ιδιαίτερα πολυσύχναστη. Καθώς ο ήχος των αναχαιτίσεων αντηχούσε στην πόλη, οι κάτοικοι του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι έλαβαν στα κινητά τους προειδοποιήσεις για εισερχόμενους πυραύλους.

Εχθρός το Ιράν, λέει ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Τα πλήγματα ακολούθησαν λίγες ώρες μετά τις σπάνιες δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν «τον εχθρό».

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι όμορφα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ένα πρότυπο προς μίμηση, αλλά σας λέω, μην ξεγελιέστε από αυτό», προειδοποίησε την Τεχεράνη κατά την επίσκεψή του σε νοσοκομείο που περιθάλπει αμάχους τραυματισμένους από τα πλήγματα. «Το χέρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορεί να φτάσει μακριά και είναι ισχυρό, η σάρκα του είναι πικρή και δεν είμαστε εύκολη λεία».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη «δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες» και ότι οποιαδήποτε πλήγματα θα πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν από τα εδάφη τους. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο της χώρας.

Ο Ιρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα πλήγματα και κάλεσε τις χώρες της περιοχής «να μην μετατραπούν σε εργαλεία του Ισραήλ ή των ΗΠΑ», επισημαίνοντας ότι οι λύσεις πρέπει να επιδιώκονται μέσω διπλωματίας.

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ – Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εγκληματική οργάνωση διέπραττε απάτες και εκβιάσεις τάζοντας «χρυσές λίρες» – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία της (Photos/Video)

kasselakis_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης όρισε τον Μάκη Κοψίδη υπεύθυνο Τύπου στους Δημοκράτες ΠΚ

tsipras_ithaki_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Κοζάνη: «Όχι» στη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που θα θέσουν τη χώρα σε κίνδυνο – Να ανταμώσουμε σύντομα στα νέα μας ταξίδια

Israel
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ – Απάντηση με βομβαρδισμό διυλιστηρίου στην Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

medoyuses-eksot
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκατοντάδες μέδουσες «σκέπασαν» παραλία στην Εύβοια (Photo)

