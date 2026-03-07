search
ΚΟΣΜΟΣ

07.03.2026 18:42

Τραμπ: Η Κούβα διαπραγματεύεται συμφωνία με την Ουάσινγκτον

07.03.2026 18:42
trump rubio 987- new

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Κούβα βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη συμφωνίας, επισημαίνοντας πως οι επαφές αφορούν τόσο τον ίδιο, όσο και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μία ημέρα μετά την εκτίμησή του ότι το νησί βρίσκεται κοντά σε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Ο Τραμπ υποστήριξε χθες πως το καθεστώς στην Κούβα «θα πέσει σύντομα».

Μιλώντας για τις στρατιωτικές επιτυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του και αναφερόμενος παράλληλα στην κατάσταση στην Κούβα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε: «Η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα. Παρεμπιπτόντως, είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε, αλλά η Κούβα θα πέσει κι αυτή. Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία».

«Η Κούβα είναι έτοιμη»

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι σκοπεύει να αναθέσει τη διαχείριση του ζητήματος στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, τον Μάρκο Ρούμπιο.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία και έτσι θα βάλω τον Μάρκο (Ρούμπιο) να το αναλάβει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ επικεντρωμένοι σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη – μετά από 50 χρόνια», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Κούβα εδώ και δεκαετίες, εκτιμώντας ότι η τρέχουσα κατάσταση συνδέεται με τη δική του πολιτική στάση.

«Το παρακολουθώ εδώ και 50 χρόνια και τώρα έπεσε στα χέρια μου εξαιτίας μου, έχει καταρρεύσει, αλλά σε κάθε περίπτωση έπεσε στα χέρια μου. Και τα πηγαίνουμε πολύ καλά», ανέφερε.

