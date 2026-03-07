search
ΚΟΣΜΟΣ

07.03.2026 17:44

Σάντσεθ: «Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι» – «Κερδίσαμε τον σεβασμό όλου του κόσμου»

07.03.2026 17:44
PedroSánchez

«Μπορεί να έχετε ακούσει ότι η Ισπανία είναι μόνη. Το λένε αυτοί που μας έλεγαν τα ίδια όταν αναγνωρίσαμε το κράτος της Παλαιστίνης. Στη συνέχεια κι άλλοι μας ακολούθησαν. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ, σε εκδήλωση Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας

«Αυτοί που θα καταλήξουν μόνοι είναι αυτοί που υπερασπίζονται όσα δεν είναι προς υπεράσπιση. Μία χώρα που πάντα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο όπως η Ισπανία, κερδίζει τον σεβασμό όλου του κόσμου όπως συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες» πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η ανυποχώρητη στάση του Σάντσεθ

Το τελευταίο διάστημα, η ρήξη του Πέδρο Σάντσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σφοδρές πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ευρωπαίου ηγέτη και της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός διατηρεί μια ξεκάθαρα επικριτική θέση απέναντι στις αποφάσεις των ΗΠΑ, ειδικά μετά την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Χαρακτήρισε «παράνομη» την αμερικανική επίθεση και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, κατηγορώντας παράλληλα ηγέτες ότι χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να καλύψουν πολιτικές αποτυχίες στο εσωτερικό των χωρών τους.

«Ο πόλεμος με το Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος, το οποίο θα πληρώσουμε…», προειδοποίησε ο Πέδρο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή, μένοντας πιστός στη θέση του πως πρόκειται για μια «παράνομη επέμβαση», παρά τις απειλές Τραμπ ακόμη και με διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία.

1 / 3