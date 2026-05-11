Βραβεία BAFTA: Παρατράγουδα με το BBC και την δημοσιογράφο του βραβευμένου «Gaza: Doctors under Attack»

Δριμεία επίθεση κατά του BBC εξαπέλυσε η ομάδα του ντοκιμαντέρ «Gaza: Doctros under Attack» («Γάζα: Γιατροί υπο επίθεση») του Channel 4, που τιμήθηκε με BAFTA στην κατηγορία «Ενημερωτική Εκπομπή επικαιρότητας».

Οι συντελεστές της ταινίας τεκμηρίωσης με θέμα τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού σε νοσοκομεία της Γάζας, κατηγόρησαν το BBC για λογοκρισία, και επειδή «έπνιξε» την φορτισμένη ομιλία της δημοσιογράφου Ραμίτα Ναβάι αμέσως μετά την παραλαβή του βραβείου.

Η τελετή απονομής των τηλεοπτικών βραβείων BAFTA μεταδίδεται σε μαγνητοσκόπηση, δύο ώρες έπειτα από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Η Ναβάι με το βραβείο στα χέρια, το βράδυ της Κυριακής, επέκρινε από σκηνής το BBC επειδή τον περασμένο Ιούνιο απέρριψε το ντοκιμαντέρ που το ίδιο είχε παραγγείλει.

Για την ιστορία το «Gaza: Doctors under Attack» αρχικώς προοριζόταν για το BBC, είχε κάνει γνωστό ο διευθυντής περιεχομένου του Channel 4, Ίαν Κάτζ αργότερα το περασμένο καλοκαίρι, στο φεστιβάλ Τηλεόρασης του Εδιμβούργου, λόγω του κινδύνου «δημιουργίας μεροληπτικής αντίληψης».

Αφού το BBC έβαλε στο ράφι την ταινία, το Channel 4, λίγο μετά πρόβαλε το ντοκιμαντέρ , το οποίο απέσπασε «πολύ καλές κριτικές».

Η Ναβάι (με τον Αντνάν Αλ Μπουρς, διευθυντή της ορθοπεδικής κλινικής του νοσοκομείου Al Shifa, του μεγαλύτερου στην Λωρίζα της Γάζας, είναι τα κεντρικά πρόσωπα του ντοκιμαντέρ) αναφέροντας στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα απ οτο Ισραήλ, είπε από σκηνής, ότι ήταν ευρήματα έρευνας στην ταινία τεκμηρίωσης την οποία «το BBC πλήρωσε αλλά αρνήθηκε να προβάλει».

«Αρνηθήκαμε να φιμωθούμε και να λογοκριθούμε. Ευχαριστούμε το Channel 4 που προέβαλε αυτή την ταινία», πρόσθεσε.

Ο Μπεν Ντε Πιρ, εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας «Γάζα: Γιατροί υπό Επίθεση», προκάλεσε στη συνέχεια το BBC. «Δεδομένου ότι αφαιρέσατε την ταινία, θα μας αφαιρέσετε και από την προβολή των βραβείων BAFTA;» απόρησε.

Εν τέλει, έπειτα από το «ξεμπρόστιασμα», το BBC, αργότερα, συμπεριέλαβε όσα είπε η Ναβάι και ο ντε Πιρ, σε ένα αφιέρωμα στους νικητές των βραβείων στο BBC One.

Σε ανακοίνωσή του, το καλοκαίρι, για την απόρριψη του ντοκιμαντέρ, το BBC ανέφερε: «Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η μετάδοση αυτού του υλικού ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί μια αντίληψη μεροληψίας που δεν θα ανταποκρινόταν στα υψηλά πρότυπα που δικαίως αναμένει το κοινό από το BBC. Η αμεροληψία αποτελεί βασική αρχή του BBC News. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είμαστε ο πιο αξιόπιστος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στον κόσμο. Ως εκ τούτου, μεταβιβάζουμε την κυριότητα του κινηματογραφικού υλικού στην Basement Films (σ.σ. την εταιρεία παραγωγής)». Ο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμός συνέχισε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τους συνεργάτες μας και λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να αφηγηθούμε τις ιστορίες τους. Το BBC θα συνεχίσει να καλύπτει αμερόληπτα τα γεγονότα στη Γάζα».

Η εταιρεία παραγωγής, ισχυρίστηκε με τη σειρά του ότι το BBC είχε εγκρίνει τη μετάδοση του ντοκιμαντέρ και ότι θεωρούνταν «ζωτικής σημασίας κομμάτι της δημοσιογραφίας δημοσίου συμφέροντος».

«Μας έδωσαν τουλάχιστον έξι διαφορετικές ημερομηνίες μετάδοσης και υποβλήθηκε σε μια μακρά και επαναλαμβανόμενη διαδικασία συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, καθώς και σε σχολαστικό έλεγχο γεγονότων», δήλωσε η Basement. «Στη συνέχεια ζήτησαν συγγνώμη και αναθεώρησαν την απόφαση τους».

Διαβάστε επίσης:

ΜΜΕ ΗΠΑ: Με επιστολή σε έντονο ύφος το ABC απαντά στον έλεγχο της FCC για την εκπομπή «The View»



BAFTA TV Awards 2026: Το «Adolescence» κυριάρχησε στα βρετανικά βραβεία (photos/videos)

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα λίγο πριν τον Α’ Ημιτελικό – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα