Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Όπως ανακοίνωσαν, η απόφασή τους έχει να κάνει με την συμμετοχή του Ισραήλ, κάτι που ήδη είχαν επιβεβαιώσει, αλλά σήμερα το επισημοποίησαν.

Μάλιστα, ο σλοβένικος όμιλος RTV ανακοίνωσε ότι αντ’ αυτού θα μεταδώσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στους Παλαιστίνιους, το ισπανικό RTVE μουσική εκδήλωση που δεν συνδέεται με τη Eurovision και το ιρλανδικό δημόσιο δίκτυο ενός επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς.

Διαβάστε επίσης:

ΜΜΕ ΗΠΑ: Με επιστολή σε έντονο ύφος το ABC απαντά στον έλεγχο της FCC για την εκπομπή «The View»



BAFTA TV Awards 2026: Το «Adolescence» κυριάρχησε στα βρετανικά βραβεία (photos/videos)

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα λίγο πριν τον Α’ Ημιτελικό – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα