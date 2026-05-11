ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:08
Eurovision 2026: Ιρλανδία, Ισπανία και Σλοβενία δεν μεταδίδουν την διοργάνωση λόγω Ισραήλ – Η Σλοβενία θα δείξει πρόγραμμα για την Παλαιστίνη

EUROVISION AUSTRIA

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Όπως ανακοίνωσαν, η απόφασή τους έχει να κάνει με την συμμετοχή του Ισραήλ, κάτι που ήδη είχαν επιβεβαιώσει, αλλά σήμερα το επισημοποίησαν.

Μάλιστα, ο σλοβένικος όμιλος RTV ανακοίνωσε ότι αντ’ αυτού θα μεταδώσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στους Παλαιστίνιους, το ισπανικό RTVE μουσική εκδήλωση που δεν συνδέεται με τη Eurovision και το ιρλανδικό δημόσιο δίκτυο ενός επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς.

