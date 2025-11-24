search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 00:33
ΚΟΣΜΟΣ

24.11.2025 22:15

Eurovision 2026: Οριστικά εκτός η Σλοβενία – Αποσύρεται λόγω Ισραήλ, δεν θα μεταδώσει καν τον διαγωνισμό

24.11.2025 22:15
eurovision new

Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση επί του θέματος, φαίνεται πλέον σαφές ότι η Σλοβενία ​​δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό.

Το προσχέδιο του Σχεδίου Παραγωγής (PPN) δείχνει ξεκάθαρα ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVSLO δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, ούτε να τον μεταδώσει. Μάλιστα, εάν το Ισραήλ κερδίσει στη Βιέννη, η Σλοβενία ​​δεν θα επιστρέψει ούτε το 2027.

Γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση;

Πέρα από τη γνωστή θέση του RTVSLO, ότι δεν θα συμμετάσχει εάν το Ισραήλ παραμείνει στη λίστα των διαγωνιζόμενων χωρών, μια στάση που επαναλήφθηκε μετά την ανακοίνωση αλλαγών στους κανόνες από την EBU — το προσχέδιο προγράμματος αναφέρει ότι το 2026 θα δοθεί προτεραιότητα σε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις.

Το παράρτημα της EBU

Το RTVSLO θα συνεχίσει τη συνεργασία του με την EBU στην ανταλλαγή ειδήσεων, συναυλιών και ειδικών προγραμμάτων. Οι ειδικοί της EBU θα συμμετέχουν σε έργα ενσωμάτωσης ειδήσεων, ενώ το προσωπικό του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Σλοβενίας θα συνεχίσει να υπηρετεί στις επιτροπές της EBU το 2026, με τη θητεία τους να έχει εκλεγεί το 2025 και να διαρκεί δύο χρόνια.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ξεκάθαρα ότι η RTVSLO θεωρεί βέβαιη τη συμμετοχή του Ισραήλ και δεν αναμένονται εκπλήξεις κατά τη συνεδρίαση της EBU στη Γενεύη στις 4 και 5 Δεκεμβρίου. Είναι πιθανό η αποχώρηση της Σλοβενίας από τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision να επιβεβαιωθεί επίσημα εκεί.

Πλέον περιμένουμε με ενδιαφέρον τις αποφάσεις των υπόλοιπων χωρών που έχουν απειλήσει να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό εάν συμμετάσχει το Ισραήλ. Αυτές είναι:

Ισπανία – περισσότερες πληροφορίες αναμένονται την Πέμπτη 27/11

Ολλανδία – θα ανακοινώσει τις προθέσεις της μετά τη Γενική Συνέλευση

Ισλανδία – θα ανακοινώσει τη στάση της ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης

Βέλγιο – θα ανακοινώσει τις προθέσεις της μετά τη Γενική Συνέλευση

Ιρλανδία – δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει εάν επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Ισραήλ

