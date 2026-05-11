Ο Ελβετός Performer Yann Marussich για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 16/05 στο Θέατρο NOŪS

Το Θέατρο NOŪS – Creative Space σε συμπαραγωγή με τη διακαλλιτεχνική πλατφόρμα Movement Research Project, παρουσιάζει το Σάββατο 16 Μαΐου για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό τον διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη Yann Marussich και την performance AGOKWA.

Ο Yann Marussich συγκαταλέγεται στις πιο ριζοσπαστικές φυσιογνωμίες της διεθνούς performance σκηνής. Η καλλιτεχνική του πρακτική διερευνά τα όρια του σώματος, μετατρέποντας την ακινησία σε πεδίο έντασης, αντοχής και απόλυτου ελέγχου. Έχει διατελέσει διευθυντής του Théâtre de l’Usine στη Γενεύη και ιδρυτής του ADC-Studio, ενώ το έργο του έχει τιμηθεί με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Ars Electronica – Hybrid Art, το CERN Collide Geneva residency και το Swiss Performing Arts Award.

Το AGOKWA είναι μια τελετουργική performance αντοχής, αφιερωμένη σε μια σχεδόν εξαφανισμένη πολιτισμική ταυτότητα. Ο όρος Agokwa χρησιμοποιείται από ιθαγενείς πληθυσμούς της Βόρειας Αμερικής για να περιγράψει πρόσωπα που φέρουν και ενσωματώνουν το αρσενικό και το θηλυκό στοιχείο σε ένα σώμα, αλλά και σε μία κοινωνική υπόσταση. Για αιώνες, τα πρόσωπα αυτά κατείχαν ενεργό, συχνά πνευματικό, ρόλο μέσα στις κοινότητές τους.

Με την άφιξη των Ευρωπαίων αποίκων, οι Agokwa στοχοποιήθηκαν, διώχθηκαν και εξοντώθηκαν, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποικιακής διαδικασίας καταστολής και εξάλειψης τρόπων ζωής που δεν ευθυγραμμίζονταν με τα δυτικά κανονιστικά πρότυπα. Η ιστορία τους επιβιώνει σήμερα ως σιωπηλή, αλλά επίμονη μνήμη.

Στη σκηνή, ένα σώμα ακινητοποιείται και επιμένει. Η αντοχή γίνεται γλώσσα και η παρουσία αποκτά τελετουργική ένταση. Το έργο δημιουργεί μια εμπειρία βαθιάς συγκέντρωσης, καλώντας το κοινό να συντονιστεί με το σώμα, τον χρόνο και την παύση, βιώνοντας μια κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης και ενσώματης αντίληψης.

Το AGOKWA είναι μια πράξη μνήμης και αναγνώρισης: για τις ιστορίες που διαγράφηκαν, αλλά και για τις δυνατότητες ύπαρξης που εξακολουθούν να ενεργοποιούνται στο παρόν.

Η παράσταση απευθύνεται σε κοινό άνω των 18 ετών.

Συντελεστές

Σύλληψη και performance: Yann Marussich

Ηχητική σύνθεση: Denis Rollet

Σχεδιασμός πρόσθετου: Lorédane Straschnov

Παραγωγή,: Perceuse Productions Scènes, , Audrey Croisier, Nathalie Wenger, Claire Félix

Επιμέλεια : Μαρία Λάππα

Επικοινωνία: Ειρήνη Μακρυωνίτη

Διεύθυνση Παραγωγής για την Ελλάδα : NOŪS Productions & Μovement Research Project

Πληροφορίες Παράστασης

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Τιμές εισιτηρίων: 30€, 25€

Early bird: 20€ μέχρι 15/5

Εισιτήρια: Ticketservices,gr

Link: Yann Marussich – AGOKWA :: TicketServices.gr

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative space

Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)

Maps: Theatre Nous-Creative space – Χάρτες Google