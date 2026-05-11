Νοσοκομείο Μεταξά: Η πρώτη επέμβαση θερμικής κατάλυσης καλοήθους θυρεοειδικού όζου με χρήση μικροκυμάτων στο ΕΣΥ

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» προχωρά δυναμικά στην εφαρμογή σύγχρονων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, πραγματοποιώντας με επιτυχία την πρώτη επέμβαση θερμικής κατάλυσης (ablation) καλοήθους θυρεοειδικού όζου με χρήση μικροκυμάτων (Microwave Ablation – MWA) σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η ηλεκτροκαυτηρίαση θυρεοειδικών όζων αποτελεί μία καινοτόμο, ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική μέθοδο, η οποία επιτρέπει τη συρρίκνωση καλοηθών όζων του θυρεοειδούς χωρίς την ανάγκη ολικής θυρεοειδεκτομής.

Η τεχνική εφαρμόζεται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (Radiofrequency Ablation – RFA) ή μικροκυμάτων (Microwave Ablation – MWA). Μέσω ειδικής βελόνας διοχετεύεται θερμική ενέργεια στον όζο, προκαλώντας στοχευμένη καταστροφή του παθολογικού ιστού, ενώ ο υπόλοιπος θυρεοειδής αδένας διατηρείται.

Με τη μέθοδο αυτή:

Αποφεύγεται σε πολλές περιπτώσεις η αφαίρεση ολόκληρου του θυρεοειδούς,

μειώνεται η ανάγκη μακροχρόνιας ορμονικής υποκατάστασης,

ελαχιστοποιούνται οι πιθανές επιπλοκές,

δεν υπάρχει χειρουργική ουλή ή εμφανές σημάδι,

εξασφαλίζεται ταχύτατη αποκατάσταση και άμεση επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του.

Το πρώτο περιστατικό

Η πρώτη επέμβαση πραγματοποιήθηκε πριν λίγες εβδομάδες σε άνδρα 41 ετών, ελεύθερου ατομικού ιστορικού, με μονήρη θυρεοειδικό όζο διαμέτρου 3 εκατοστών, με καλοήθη υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά και δύο αρνητικές παρακεντήσεις.

Ο ασθενής υποβλήθηκε υπό γενική αναισθησία και υπερηχογραφική καθοδήγηση σε θερμική κατάλυση του όζου με μικροκύματα. Την επόμενη ημέρα έλαβε εξιτήριο χωρίς να χρειαστεί παυσίπονη αγωγή ή ορμονική υποκατάσταση, χωρίς ουλή και έχοντας διατηρήσει πλήρως τον θυρεοειδή αδένα του.

Ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος που μία τόσο σύγχρονη θεραπευτική δυνατότητα παρέχεται πλέον σε δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδας.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής κ. Παύλος Σταμπούλογλου με την ομάδα του, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο Διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος δήλωσε:

«Η πρώτη εφαρμογή θερμικής κατάλυσης θυρεοειδικών όζων με μικροκύματα σε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και καινοτομίας για το Νοσοκομείο Μεταξά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Επενδύουμε σταθερά σε σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και προσφέρουν υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα.

Στο Νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε, εισάγοντας τεχνολογίες αιχμής και νέες θεραπευτικές δυνατότητες που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν διαθέσιμες μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού ή του εγχώριου ιδιωτικού τομέα.

Η καινοτομία, η επιστημονική εξέλιξη και ο σεβασμός στον ασθενή αποτελούν σταθερές προτεραιότητές μας».

