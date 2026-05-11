Eurovision 2026: Το Mega εύχεται με τον τρόπο του, «Ferto» στον Akylas (Video)

Με ένα κλιπάκι διάρκειας μισού λεπτού, με συρραφή από ατάκες δημοφιλών σειρών του Mega, το κανάλι της Καλλιθέας στέλνει τις δικές του ευχές στον Akylas εν όψει του αυριανού, πρώτου ημιτελικού του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Στο βίντεο «πρωταγωνιστούν» ατάκτες από σπαρταριστές σκηνές των σειρών «Ντόλτσε βίτα», «Οι απαράδεκτοι» και «Έχω παιδιά», με κοινό τόπο-λέξη κλειδί τον τίτλο του τραγουδιού, «Ferto».

H σειρά εμφάνισης της ελληνικής εκπροσώπησης έχει οριστεί στην 4η θέση, που σημαίνει ότι το κοινό θα δει τον Έλληνα εκπρόσωπο πολύ νωρίς στη ροή του προγράμματος.

Η απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1 αναμένεται να αρχίσει αύριο (12/5) στις 22.00 και εκτιμάται ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στη σκηνή του Wiener Stadthalle, περίπου μισή ώρα αργότερα.

