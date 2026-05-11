search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:40
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 16:38

Το πόθεν έσχες της Μαρέβας Μητσοτάκη: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και η ακίνητη περιουσία

11.05.2026 16:38
mareva-economist

Εκτός από τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες είναι και οι σύζυγοι αυτών.

Έτσι και η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη, υπέβαλε δήλωση για τα εισοδήματά της και την περιουσία της το 2025.

Η κ. Μητσοτάκη δηλώσει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 94.707,84 ευρώ, από ακίνητα 40.000 ευρώ, από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 0,11. Στα ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, εφάπαξ κλπ καταγράφονται 875.842 ευρώ, που όπως αναφέρεται προέρχεται από εκποίηση ακινήτου κληρονομιάς του πατέρα της.

Οι καταθέσεις και η ακίνητη περιουσία της Μαρέβας Μητσοτάκη

Οι καταθέσεις της συζύγου του πρωθυπουργού δηλώνονται σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το μεγαλύτερο ποσό, 1.292.556,00 ευρώ, αφορά τράπεζα στην Ελβετία και προκύπτει από προσαύξηση λόγω εκποίησης ακινήτου από κληρονομιά. Το μεγαλύτερο ποσό στην Ελλάδα είναι 98.543,52 ευρώ και είναι από προσαύξηση λόγω καταβολής αμοιβών Δ.Σ. προηγούμενων χρήσεων.

Η κυρία Μητσοτάκη δηλώνει ακίνητη περιουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ συμμετέχει κατά 66,67% στην εταιρεία MGPG Investment Consulting ΙΚΕ.

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις, το πόθεν έσχες περιλαμβάνει στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής 818.744,24 ευρώ (αφορά το 1/3 δανείου, υπάρχουν και δύο συνοφειλέτες), καταναλωτικό δάνειο και οφειλή σε πιστωτική κάρτα.

Διαβάστε επίσης:

Πόθεν έσχες 2025: Οι μεταβολές στην περιουσία πολιτικών αρχηγών, υπουργών και βουλευτών – Τι αγόρασαν, τι πούλησαν και τι κληρονόμησαν

Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Aμέλεια του λογιστή μου η μη συμπερίληψη των καταθέσεών μου στο εξωτερικό

Πόθεν Έσχες Κωνσταντίνου Τασούλα: Τι δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στήριξη στο κινεζικό τετραμερές σχέδιο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή – Τι προβλέπει η πρόταση της Κίνας

DEDDHE
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:37
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

1 / 3