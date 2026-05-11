Το πόθεν έσχες της Μαρέβας Μητσοτάκη: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και η ακίνητη περιουσία

Εκτός από τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες είναι και οι σύζυγοι αυτών.

Έτσι και η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη, υπέβαλε δήλωση για τα εισοδήματά της και την περιουσία της το 2025.

Η κ. Μητσοτάκη δηλώσει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 94.707,84 ευρώ, από ακίνητα 40.000 ευρώ, από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 0,11. Στα ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, εφάπαξ κλπ καταγράφονται 875.842 ευρώ, που όπως αναφέρεται προέρχεται από εκποίηση ακινήτου κληρονομιάς του πατέρα της.

Οι καταθέσεις και η ακίνητη περιουσία της Μαρέβας Μητσοτάκη

Οι καταθέσεις της συζύγου του πρωθυπουργού δηλώνονται σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το μεγαλύτερο ποσό, 1.292.556,00 ευρώ, αφορά τράπεζα στην Ελβετία και προκύπτει από προσαύξηση λόγω εκποίησης ακινήτου από κληρονομιά. Το μεγαλύτερο ποσό στην Ελλάδα είναι 98.543,52 ευρώ και είναι από προσαύξηση λόγω καταβολής αμοιβών Δ.Σ. προηγούμενων χρήσεων.

Η κυρία Μητσοτάκη δηλώνει ακίνητη περιουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ συμμετέχει κατά 66,67% στην εταιρεία MGPG Investment Consulting ΙΚΕ.

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις, το πόθεν έσχες περιλαμβάνει στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής 818.744,24 ευρώ (αφορά το 1/3 δανείου, υπάρχουν και δύο συνοφειλέτες), καταναλωτικό δάνειο και οφειλή σε πιστωτική κάρτα.

