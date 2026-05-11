ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:38
11.05.2026 16:08

Πόθεν Έσχες Κωνσταντίνου Τασούλα: Τι δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές εμφανίζεται η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2025 (χρήση 2024) του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της συζύγου του, σε σχέση με εκείνες του προηγούμενου έτους της Δήλωσης 2024 (χρήση 2023).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λπ. ύψους 35.114,76 ευρώ. Εισόδημα που εξαιρείται από φόρο και εισφορά ύψους 3.895 ευρώ και από ακίνητα είχε έσοδα 6.400 ευρώ.

Σε επενδυτικά προϊόντα κατέχει από απόκτηση σε προηγούμενη χρήση, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλιση ζωής) αποτίμησης 2.963 ευρώ και χρεόγραφο κοινής συνεταιριστικής μερίδας αποτίμησης 112 ευρώ. Δεν έχει θυρίδα.

Σε καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα μαζί με τρίτους έχει συνολικά 83.963 ευρώ και 15,30 ευρώ στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.

Έχει τρεις εγγραφές σε ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα σε Πρέβεζα και Ιωάννινα (αφορούν δύο διαμερίσματα και μια αποθήκη) από προηγούμενη χρήση.

Έχει ένα ΙΧΕ 998 κυβικών που απέκτησε το 2023 με δάνειο και εισοδήματα ετών.

Έχει δύο δάνεια, το ένα από για την απόκτηση του αυτοκινήτου του με οφειλόμενο ποσό τις 7.824 ευρώ και μια οφειλή ύψους 1.000 ευρώ από πιστωτική κάρτα.

Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Φανή Σταθοπούλου στη Δήλωσή της αναφέρει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λπ. 49.498,86 ευρώ. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 3.545 ευρώ, από ακίνητα 1.399 ευρώ, από τόκους 1,24 ευρώ και από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 6.740,46 ευρώ.

Κατέχει δύο επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβιας ασφάλισης θανάτου) συνολικής αποτίμησης 597 ευρώ απόκτησης προηγούμενων χρήσεων.

Έχει μια τραπεζική θυρίδα.

Κατέχει μαζί με τρίτους συνολικά 87.179 ευρώ (εκ των οποίων όμως οι 83.632 ευρώ είναι στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό που έχει με τον σύζυγό της).

Έχει συνολικά 7 εγγραφές σε ακίνητα και ποσοστών σε εμπράγματα δικαιώματα σε Αθήνα, Κερατσίνι και Κυκλάδες.

Έχει ένα ΙΧΕ 999 κυβικών.

Επίσης, σε τραπεζικές υποχρεώσεις είχε δύο καταναλωτικά δάνεια, το ένα 2.458 ευρώ υπολειπόμενης οφειλής και το άλλο 16.387 ευρώ, καθώς και μια υποχρέωση από πιστωτική κάρτα ύψους 1.000 ευρώ.

