Εργαζόμενοι χωρίς κεραμίδι … να τους σκεπάσει: Ενάμιση κατώτατο μισθό για ενοίκιο στην Αθήνα

Οι λογαριασμοί στέγασης και κοινής ωφέλειας αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το 23,6% των δαπανών των νοικοκυριών στην ΕΕ αφορά τη στέγαση, το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα στην ΕΕ. Τα ενοίκια αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερα μεγάλο μερίδιο στις μεγάλες πόλεις.

Το πιο σημαντικό είναι ότι το ενοίκιο αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό, ξεπερνώντας τις μηνιαίες αποδοχές τους σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε ποιες πρωτεύουσες, λοιπόν, τα ενοίκια υπερβαίνουν τα ακαθάριστα επίπεδα του κατώτατου μισθού; Και ποιο ποσοστό του κατώτατου μισθού πηγαίνει για ενοίκια σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες;

Σύμφωνα με ανάλυση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) που βασίζεται σε στοιχεία της ΕΕ, το μέσο κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων στις πρωτεύουσες των περισσότερων χωρών της ΕΕ υπερβαίνει το ακαθάριστο κατώτατο μισθό.

Μόνο σε πέντε χώρες της ΕΕ με κατώτατο μισθό το μηνιαίο ενοίκιο υπολείπεται του κατώτατου μισθού. Ωστόσο, καθώς τόσο τα στοιχεία της Eurostat όσο και της ETUC βασίζονται σε ακαθάριστους κατώτατους μισθούς, η πραγματική επιβάρυνση των εργαζομένων είναι πιθανώς ακόμη υψηλότερη όταν λαμβάνονται υπόψη οι καθαροί μισθοί.

Η Πράγα και η Λισαβόνα πλήττονται περισσότερο από το κόστος του ενοικίου

Οι εργαζόμενοι με τον κατώτατο μισθό στην πρωτεύουσα της Τσεχίας υποφέρουν περισσότερο. Στην Πράγα, το μέσο ενοίκιο είναι 1.710 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός στη χώρα είναι 924 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 185% του κατώτατου μισθού για να αντέξει κανείς οικονομικά ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων.

Η Λισαβόνα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 168%. Στην Πορτογαλία, ο μηνιαίος ισοδύναμος ακαθάριστος κατώτατος μισθός (που καταβάλλεται για 14 μήνες ετησίως) είναι 1.073 ευρώ, ενώ το μέσο ενοίκιο στην πρωτεύουσα είναι 1.710 ευρώ.

Το μέσο ενοίκιο υπερβαίνει κατά 153% τον μέσο κατώτατο μισθό

Το ποσοστό του ακαθάριστου κατώτατου μισθού που απαιτείται για το ενοίκιο υπερβαίνει επίσης το 150% στη Βουδαπέστη (159%), τη Μπρατισλάβα (158%), τη Σόφια (154%), την Αθήνα (153%) και τη Ρίγα (151%). Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι του κατώτατου μισθού θα πρέπει να ξοδέψουν ολόκληρο το μισθό τους για το ενοίκιο και εξακολουθούν να χρειάζονται περισσότερο από το μισό μισθό επιπλέον για να το καλύψουν.

Το ποσοστό αυτό ξεπερνά επίσης το 100%, που σημαίνει ότι ακόμη και ο ακαθάριστος κατώτατος μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη του ενοικίου, στη Βαλέτα (143%), το Παρίσι (138%), το Ταλίν (131%), τη Μαδρίτη (125%), το Βουκουρέστι (122%), τη Βαρσοβία (117%), το Δουβλίνο (113%), τη Λιουμπλιάνα (105%) και το Βίλνιους (105%).

Για παράδειγμα, στο Παρίσι, το μέσο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων είναι 2.523 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία είναι 1.823 ευρώ. Στη Μαδρίτη, είναι 1.721 ευρώ έναντι 1.381 ευρώ.

Οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο οι καλύτερες πρωτεύουσες για τους κατωτάτους μισθωτούς

Αντίθετα, οι Βρυξέλλες αναδεικνύονται ως η καλύτερη πρωτεύουσα της ΕΕ για τους κατωτάτους μισθωτούς που μπορούν να αντέξουν οικονομικά το ενοίκιο. Οι ακαθάριστοι κατώτατοι μισθοί καλύπτουν εκεί το 70% του κόστους του ενοικίου. Στις Βρυξέλλες, το μέσο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων είναι 1.476 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι 2.112 ευρώ. Το Βερολίνο είναι το δεύτερο καλύτερο με 76%. Το ποσοστό του ακαθάριστου κατώτατου μισθού που απαιτείται για το ενοίκιο είναι 85% στη Λευκωσία, 87% στο Λουξεμβούργο και 96% στη Χάγη.

«Το υψηλό κόστος στέγασης και οι χαμηλοί μισθοί οδηγούν τους ανθρώπους στη φτώχεια και την οικονομία προς την ύφεση», δήλωσε η γενική γραμματέας της ETUC Esther Lynch. «Η αποσύνδεση μεταξύ ενοικίου και μισθού είναι εντελώς μη βιώσιμη. Όταν προστεθεί και το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και των τροφίμων, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δανείζονται για τα απαραίτητα και δεν έχουν σχεδόν καθόλου διαθέσιμο εισόδημα – καθιστώντας την αποταμίευση για την αντικατάσταση βασικών οικιακών συσκευών ή μια επίσκεψη στον οδοντίατρο αδύνατη», πρόσθεσε.

Το ενοίκιο είναι πιο προσιτό σε επίπεδο χώρας απ’ ό,τι στις πρωτεύουσες

Σε σύγκριση με τις πρωτεύουσες, οι μέσοι όροι των χωρών παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Σε πολλές χώρες, ο ακαθάριστος κατώτατος μισθός είναι αρκετός για να αντέξει κανείς το ενοίκιο. Ωστόσο, το ενοίκιο εξακολουθεί να καταλαμβάνει σημαντικά υψηλότερο μερίδιο από το 23,6% του μέσου όρου των δαπανών των νοικοκυριών της ΕΕ για στέγαση και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Μεταξύ ενός υποσυνόλου 16 χωρών της ΕΕ που αναλύονται σε αυτή τη σύγκριση της ETUC, το μερίδιο του ακαθάριστου κατώτατου μισθού που απαιτείται για την κάλυψη του ενοικίου κυμαίνεται από 33% στην Πολωνία έως 61% στη Μάλτα.

Στην Πολωνία, ο ακαθάριστος κατώτατος μισθός είναι 1.139 ευρώ, ενώ το μέσο ενοίκιο είναι 376 ευρώ. Η Γαλλία τα καταφέρνει επίσης καλύτερα, με 1.823 ευρώ έναντι 695 ευρώ. Η Ελλάδα μπορεί επίσης να είναι μια καλή επιλογή για εργαζόμενους με ελάχιστο μισθό εκτός Αθηνών, με 1.027 € έναντι 408 €.Στην Ισπανία, ο κατώτατος μισθός είναι 1.381 €, ενώ το μέσο ενοίκιο είναι 660 €.

Συστάσεις της ETUC

Η ETUC ζητά διάφορες πολιτικές, μεταξύ των οποίων.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τον κατώτατο μισθό, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών σχεδίων δράσης για την πραγματική προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που θα διασφαλίσουν ότι περισσότεροι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή.

Οι κυβερνήσεις να λαμβάνουν υπόψη το κόστος στέγασης όταν καθορίζουν αν τα ποσοστά του κατώτατου μισθού είναι επαρκή.

Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στην κοινωνική στέγαση, μεταξύ άλλων μέσω επενδυτικών εργαλείων της ΕΕ και αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι κατώτατοι μισθοί το 2026 διαφέρουν ευρέως σε όλη την Ευρώπη, τόσο σε ονομαστικούς όρους όσο και σε αγοραστική δύναμη. Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ κερδίζουν τον κατώτατο μισθό ή λιγότερο, σύμφωνα με τη Eurostat. Το ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο σε αρκετές χώρες.

