Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Καλλιθέα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 43χρονη αιμόφυρτη να ζητά βοήθεια από διερχόμενα οχήματα 

Στο «φως» της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο που καταγράφει τα όσα ακολούθησαν της αιματηρής επίθεσης στην Καλλιθέα, όπου 58χρονος άνοιξε πυρ σε μπαρ, τραυματίζοντας μία 43χρονη γυναίκα στον λαιμό και την πλάτη.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Live News, καταγράφεται η 43χρονη να βγαίνει αιμόφυρτη από το μπαρ αναζητώντας βοήθεια. Στις σχετικές εικόνες, η γυναίκα εμφανίζεται υποβασταζόμενη από τον αδελφό της, να ζητά από διερχόμενους οδηγούς να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το όπλο που χρησιμοποίησε ο 58χρονος ήταν τελικά τύπου Scorpion και όχι Uzi, όπως είχε αναφερθεί αρχικά. Ακόμη, οι πυροβολισμοί προς τη 43χρονη που τραυματίστηκε ήταν συνολικά πέντε.

Τα πρώτα λόγια της 43χρονης

Η 43χρονη ιδιοκτήτρια του μπαρ στην Καλλιθέα περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε, με την ίδια να αναφέρει ότι ο 58χρονος την πληρίασε όσο εκείνη ήταν στο ταμείο και της είπε, «μ@ρη κ@ρ@@@ θα σε σκοτώσω». Αμέσως μετά την πυροβόλησε.

«Ο άντρας αυτός πριν αρχίσει να πυροβολεί, δημιουργούσε προβλήματα στο μαγαζί, ενοχλούσε τις υπαλλήλους μου και κυρίως μία κοπέλα που δουλεύει μέσα από το μπαρ. Ήρθε από πίσω και πλάγια ενώ καθόμουν στο ταμείο και το μόνο που είπε απευθυνόμενος σε εμένα ήταν “μ@ρη κ@ρ@@@ θα σε σκοτώσω”. Τότε σήκωσε το όπλο και με πυροβόλησε. Με χτύπησε και βγήκα έξω να ζητήσω βοήθεια από περαστικούς γιατί είχα ξεχάσει τα κλειδιά μου μέσα στο μαγαζί και μετά ο αδελφός μου με πήγε στο νοσοκομείο», σημείωσε η 43χρονη.

Η μαρτυρία του αδελφού της 43χρονης

Στο Mega μίλησε και ο αδελφός της 43χρονης, ο οποίος περιέγραψε τα όσα συνέβησαν.

«Πήγε κατευθείαν στην αδελφή μου και την πυροβόλησε. Έριξε άλλες 3 στη μεριά του DJ και άλλες 3 στο πάτωμα. Είχε κλείσει την είσοδο που βγαίνει ο κόσμος και δεν άφηνε τους πελάτες να βγουν. Πυροβόλησε 3 φορές το πάτωμα. Στο μαγαζί σύνολο πρέπει να έριξε πάνω από 7-8 πιστολιές. Μέσα στο μαγαζί. Μετά έμαθα ότι βγήκε έξω και πυροβολούσε την ταμπέλα του μαγαζιού», ανέφερε αρχικά, ενώ πρόσθεσε πως οι θαμώνες του μαγαζιού κρύβονταν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν.

Ο ίδιος μίλησε και για τη στιγμή που η αδελφή του χτυπήθηκε από τις σφαίρες του 58χρονου: «Είναι και μανούλα και έχει και δύο παιδάκια μικρά. Εγώ ήμουν μέσα στο μαγαζί. Είδα την αδελφή μου την πυροβόλησε τρεις φορές και τη βρήκε, οι δύο τελευταίες τη βρήκανε. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στην κουζίνα γιατί έκανα μία δουλειά και ακούω πρώτο μπαμ, δεύτερο μπαμ και πετάγομαι. Την ώρα που πετάγομαι κοιτάζω το ταμείο, βλέπω την τρίτη πιστολιά και βλέπω την αδελφή μου και σκύβει απ’ την καρέκλα και φεύγει έξω από το μαγαζί κρατώντας τον λαιμό της».

Κατά τον αδελφό της 43χρονης, ο 58χρονος, που ήταν μεθυσμένος, φέρεται να παρενόχλησε και να διαπληκτίστηκε με την ιδιοκτήτρια του μπαρ, πριν αποφασίσει να την πυροβολήσει: «Ο άνθρωπος δεν ήταν θαμώνας του μαγαζιού. Ήταν απλά ένας πελάτης που ερχόταν πού και πού. Δημιουργούσε φασαρίες γιατί δεν φερόταν ωραία. Φερόταν λίγο-πολύ σαν τραμπούκος».

«Εκείνη την ώρα εγώ προσπάθησα να του επιτεθώ, αλλά είδα ότι κράταγε ένα όπλο σοβαρό και έκανα πίσω και έφυγα από την πίσω μεριά του μαγαζιού. Έλεγε “θα σας σκοτώσω όλους”», συμπλήρωσε ο αδελφός της γυναίκας, ενώ αποκάλυψε ότι ο 58χρονος είχε προκαλέσει αντίστοιχο επεισόδιο σε μπαρ στο Μπουρνάζι, πριν βρεθεί στην Καλλιθέα.

«Είχε πάει το πρωί σε ένα μαγαζί στον Μπουρνάζι. Και έριξε και εκεί μια πιστολιά και μετά ήρθε σε εμάς», είπε.

Σημειώνεται ότι η 43χρονη ιδιοκτήτρια του μπαρ που τραυματίστηκε στον λαιμό και την πλάτη διεκομίσθη σε ιδιωτικό νοσοκομείο αμέσως μετά το περιστατικό και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 58χρονος πιστολέρο έχει συλληφθεί, με τον ίδιο να έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, 13 Μαΐου.

Διαβάστε επίσης:

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

Στη φυλακή δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Θεσσαλονίκη: 12ετής φυλάκιση σε ογκολόγο του Θεαγενείου που εξαπατούσε καρκινοπαθείς με φάρμακα δήθεν από το εξωτερικό









