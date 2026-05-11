Με Έλον Μασκ και Τιμ Κουκ το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα – Ποιοι άλλοι θα πάνε μαζί του

Ο Λευκός Οίκος προσκάλεσε τον Έλον Μασκ της Tesla και τον Τιμ Κουκ της Apple να συνοδεύσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα αυτήν την εβδομάδα, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
Ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs Group, ο Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup και η Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ της Meta Platform είναι επίσης μεταξύ των προσώπων που έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στην αποστολή του Αμερικανού προέδρου για τη Σύνοδό του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Η ομάδα των περισσότερων από 12 κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων θα ακολουθήσει τον Τραμπ σε μια επίσκεψη η οποία, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει, θα «ξεκλειδώσει» μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών με το Πεκίνο, αναφέρει το δημοσίευμα.
Η Κίνα ανακοίνωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη από τη 13η έως τη 15η Μαΐου, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι κατά την επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει αυτήν την εβδομάδα στην Κίνα θα συζητήσει το θέμα της πώλησης αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται σθεναρά το Πεκίνο.
«Θα κάνω τη συζήτηση αυτή με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ). Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να μην προχωρήσουμε» στην πώληση όπλων, είπε στους δημοσιογράφους.
Ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν καθώς και ενεργειακά θέματα.
