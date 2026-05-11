Διάρρηξη σε κατάστημα οπτικών στην Άφυτο Χαλκιδικής – Ξεπερνά τις 20.000 ευρώ η λεία (Video)

Οπτικά είδη αξίας άνω των 20.000 ευρώ αφαίρεσαν διαρρήκτες από κατάστημα οπτικών στην Άφυτο Χαλκιδικής, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, 9/5.

Σε βίντεο που κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας, δύο άντρες, ντυμένοι στα μαύρα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εμφανίζονται να κρατούν μια άδεια χάρτινη κούτα και να κατευθύνονται προς την επιχείρηση.

Αφού παραβίασαν την είσοδο του καταστήματος, μπήκαν στο εσωτερικό και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρπαξαν οπτικά είδη από τις προθήκες, τα τοποθέτησαν στην κούτα και αποχώρησαν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι κινήσεις τους, ωστόσο, καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος της επιχείρησης, με τους ιδιοκτήτες να αναρτούν τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, ζητούν τη συνδρομή της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αλλά και πληροφορίες από πολίτες που ενδεχομένως είδαν κάτι ύποπτο στην πλατεία της Αφύτου.

